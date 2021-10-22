台被拒國際參與 亞太副助卿：中國曲解2758決議

亞太副助卿華自強表示，台灣被拒於聯合國活動之外，係因中國錯誤引用聯合國大會2758號決議。（取自國務院網站）

國務院東亞暨太平洋事務局主管中國、台灣 與蒙古事務的副助理國務卿華自強(Rick Waters)21日表示，台灣無法參與國際民航組織(ICAO)大會和世界衛生大會(WHA)，甚至台灣的學生、藝術家、記者和人權工作者等被拒於聯合國 活動之外，問題在中華人 民共和國錯誤引用聯合國大會2758號決議。

華自強在華府智庫「德國馬歇爾基金會」(GMF)的線上研討會表示，中方除了錯誤引用該決議，還會因兩岸情勢變化、對台灣領導人的好惡，稍微通融或直接拒絕台灣參與國際活動；對美國來說，這並非促進兩岸和平的方式。

2758號決議源自1971年10月25日第26屆聯合國大會會議，表決阿爾巴尼亞等23國提案「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」；決議內容包括：「恢復中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從其在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。」

台灣自2009年起，每年以「中華台北」的名義、「觀察員」的身分參與WHA，直到2016年民進黨再執政，台灣收到的邀請函首度註記「根據2758號決議、WHA第25.1號決議等上述文件中之一個中國原則，邀請您率團以觀察員身分參與第69次的世界衛生大會」後，自2017年起，台灣就不曾收到邀請函。

另外，台灣也曾在2013年以特邀貴賓參與ICAO三年一度的大會，不過只此一次，接下來的大會仍無緣參加。

華自強說，台灣在很多領域是重要夥伴，卻幾乎被阻絕在所有聯合國活動之外，造成台灣和聯合國會員的巨大損失。

華自強舉例說，國際刑警組織(INTERPOL)不讓非會員使用其資料庫，台灣無法分享或接收關鍵公共安全資訊，台灣方面看不到入境旅客是否有犯罪紀錄，潛逃出境的台灣罪犯也無法被繩之以法，「台灣和全球共同承擔這項安全風險。」

中華民國駐美副代表王良玉出席同場活動表示，感謝美國和其他理念相近國家支持台灣參與聯合國體系；不過，當台灣專家、非政府組織、私部門、學生和記者完全被拒於聯合國活動和會場之外，「台灣離有意義參與還很遠」，當務之急就是呼籲聯合國取消對「台灣護照持有者禁入」的歧視性措施。