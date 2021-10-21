席納瑪反對加稅 2兆開支案卡關 民主黨傷腦筋

民主黨中間派關鍵人物、聯邦參議員席納瑪持續反對向富人及企業加稅以籌措社會政策及對抗氣候變遷法案經費的提議，成為拜登2兆元開支案通過的一大障礙。（路透）

就在民主黨 忙著趕在本周之內敲定拜登總統社會支出法案最終版本之際，民主黨中間派關鍵人物、亞利桑納州聯邦參議員 席納瑪(Kyrsten Sinema)持續反對向富人及企業加稅，以籌措社會政策及對抗氣候變遷法案經費的提議。

Politico新聞網站報導，民主黨國會議員及國會助理透露，民主黨高層目前正設法透過幕後協商，想辦法在不觸犯席納瑪禁忌紅線的範圍裡，對富人及企業加稅。

與席納瑪同屬民主黨中間派的西維吉尼亞州 聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)，支持對企業、高收入富人以及資本利得(capital gains)加稅，席納瑪對於稅務政策的立場比曼欽更右傾。

報導分析，民主黨眼前必須迅速做出抉擇，即設法說動席納瑪，或想辦法推出讓她可以接受的替代方案。

報導指出，不少民主黨員對於席納瑪權力逐漸坐大且精於算計，深感挫折。

民主黨籍德州聯邦眾議員艾士可瓦(Veronica Escobar)便說：「席納瑪把事情搞得像在玩猜謎遊戲一樣。我們都應該站在同一陣線才對，也就是保持透明化，良好溝通，合作無間。如果辦不到，問題就變得更加棘手。」

艾士可瓦指出：「一名擁有極大權力的聯邦參議員介意的禁忌紅線到底有哪些？我真的不知道？」

華爾街日報報導，知情人士透露，席納瑪對國會遊說人士指出，她反對向企業或富人加稅；席納瑪辦公室拒絕對媒體報導發表評論。

華爾街日報分析，倘若不對企業與富人加稅，民主黨包裹法案將出現預算空缺，估計10年期間將短少2兆元。

根據眾院版本提案，企業加稅可望在10年內獲得5400億稅收，對富人個人所得及資本利得加稅，則能創造將近3000億元稅收。

報導指出，席納瑪反對之下，民主黨必須考慮的替代方案，包括捨棄一口氣調至最高稅率的作法，改以其他增稅形式取代。