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兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

威脅預算減至1.75兆 否則退黨 曼欽喊傳聞「胡扯」

編譯陳韻涵／綜合20日電
針對有報導指若民主黨提出的3.5兆元預算案若未減至1.75兆元，參議員曼欽擬兩階段退出民主黨的報導，曼欽20日斥「胡扯」。（Getty Images）
針對有報導指若民主黨提出的3.5兆元預算案若未減至1.75兆元，參議員曼欽擬兩階段退出民主黨的報導，曼欽20日斥「胡扯」。（Getty Images）

消息人士透露，民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)日前曾告訴幕僚，若拜登總統與民主黨議員不同意把「重建美好未來」(Build Back Better Act)開支案的預算從3.5兆元減至1.75兆元，他可能考慮退黨；但他20日出面澄清，指退黨傳聞「胡扯」。

左翼雜誌「瓊斯夫人」(Mother Jones)20日引述消息人士說法報導，曼欽曾表示，若預算總額無法降至預期，他將宣布改變投票登記，從民主黨改為獨立選民。

曼欽是民主黨磋商開支案的關鍵反對人物，曼欽反對法案中的聯邦醫療保險(Medicare)、擴大醫療補助計畫(Medicaid)、增加兒童免稅額，以及對抗氣候變遷的內容。

曼欽的反對使得拜登與民主黨議員在討論此案方面遭遇重大挫折，且壓力與日漸增。

曼欽曾告訴幕僚，他有兩階段退黨計畫，首先會寫信給參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)，自請退出他在參院民主黨的領導階層，他是參院民主黨政策與通訊委員會的副主席。

曼欽希望這會釋出訊息，接著等著看這種方式會對協商員造成何種影響；約一周後，他會將投票登記，從民主黨改為獨立選民。

尚不清楚曼欽這招會對民主黨幹部會議造成何種影響，這攸關民主黨能否續掌參院；或者，曼欽可能與共和黨合作，這會讓共和黨奪回參院多數地位。

可能退黨的消息傳出後，曼欽指「胡扯」並說：「我沒辦法控制謠言。」

被問到是否會繼續留在民主黨及所屬黨團，他回答說：「我就在這裡。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)則表示：「我不會討論關於參議員的匿名報導，參議員可以自行回答。」

無論曼欽是否盤算退黨要脅撙節預算案，這項消息已經成為對進步派的嚴重警告。

進步派議員19日語拜登會面，討論法案的底線介於1.9兆元到2.2兆元，但他們原本預期更高。

國會進步派黨團領袖賈亞帕(Pramila Jayapal)說：「這不是我們想要的數字，我們盡可能嘗試提高。」

民主黨 參院 拜登

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