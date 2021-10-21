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投票權改革法3度遭擋下 但關鍵人物金恩鬆動…

編譯潘勛／綜合20日電
民主黨把通過名為「投票自由法案」的聯邦投票權法案，視為反制共和黨主政州限縮投票權州法的利器，但這一法案20日在參院第三度遭共和黨封殺。圖為民眾20日在白宮前示威爭投票權。（路透）
民主黨把通過名為「投票自由法案」的聯邦投票權法案，視為反制共和黨主政州限縮投票權州法的利器，但這一法案20日在參院第三度遭共和黨封殺。圖為民眾20日在白宮前示威爭投票權。（路透）

參院民主黨20日第三度提出投票權改革法，但一樣遭共和黨反對而被擋下；只是在僵持不下的窘況之中，跡象顯示民主黨就廢除參院「費力把事拖」(filibuster)議事規矩一事取得進展，未來可望憑藉微弱多數，強行在參院通過重大立法。

美聯社報導，民主黨把通過名為「投票自由法案」(Freedom to Vote Act)的聯邦投票權法，視為反制共和黨主政州限縮投票權州法的重大措施，在20日第三度遭到共和黨封殺。

鑑於立法頻遭卡關，讓無黨籍、與民主黨團結盟的緬因州聯邦參議員金恩(Angus King)長久以來反對廢除「費力把事拖」的立場開始鬆動；金恩表示，他已認定民主制度要比任何參院議事規矩都重要。

大多數法案要通過60票門檻，才能不受參議員以「費力把事拖」的冗長發言議事手段阻擋；金恩以往認定，削弱「費力把事拖」碰到共和黨為多數黨時，會變成雙刃劍，既傷對手也傷自己。

參院少數黨領袖麥康諾20日指民主黨的投票自由法案，是「聯邦接管選舉陰謀」；但金恩立場之鬆動，對參院民主黨不啻取得進展，如果支持力道漸增，便得以說服黨團同志支持廢除「費力把事拖」。

投票權改革法案票決失利之後，參院多數黨領袖舒默援引內戰之後的重建時代前例，讚美當時北方參議員碰到「少數作梗」，能「獨力為之」。

舒默說：「本院成員面臨抉擇，可以遵循愛國先賢的前例，或者袖手旁觀，任由我國民主政體在眼前土崩瓦解。」

民主黨版的投票權改革法在3月首度提出，很快便在民主黨占多數的眾院過關；原因是很多共和黨主政州立法會在前總統川普不實宣稱2020年選舉結果被偷走煽動下，通過許多對投票權設限州法，選務機構更容易受黨派干擾。

民主黨本寄望參院也能快速通過法案，但幾位民主黨團成員如席納瑪、曼欽等人明確表示，不願變更「費力把事拖」規矩，法案於是卡關迄今。

民主黨 投票 參院

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