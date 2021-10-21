拜登提兒童福利金延1年 民主黨批「大錯」爭取更長期限

消息人士透露，拜登總統19日在白宮會晤民主黨 國會議員時，提及考慮延長兒童抵稅(child tax credit )福利 一年，但部份資深國會議員卻對如此規畫表示失望，批評拜登政府「大錯特錯」；參院財政委員會主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)說：「我會爭取更長的期限。」

商業內幕(Business Insider)網站報導指出，拜登19日接見兩批民主黨參眾議員，磋商目的在於消弭黨內中間派與進步派歧見；過去幾周裡，民主黨中間派設法為規模3.5兆社會支出法案踩煞車，派系衝突也逐漸浮上檯面。

知情人士指出，拜登政府研議中的計畫，將讓兒童抵稅只延長一年，未達報稅門檻或只繳交些許所得稅的低收入 民眾，都可以在一年期間繼續領取兒童抵稅福利。

但支持社會支出法案的民主黨籍國會議員，對於兒童抵稅福利只延長一年的提議並不同意，某些民主黨員已公開批評。

「沒有人會說社安金福利只延長一年。」魏登接受商業內幕訪問時說，「兒童抵稅福利正在讓兒童、家庭以及政府得以結合在一起。」他將為兒童抵稅福利爭取更長的期限。

民主黨籍科羅拉多州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)的發言人表示，班奈特認為沒有繳稅的低收入民眾應該享有兒童抵稅福利，是很重要的，班奈特將推動讓兒童抵稅福利盡可能延長。

「延長一年是大錯特錯，讓國家錯失良機。」眾院撥款委員會主席、康州聯邦眾議員迪勞洛(Rosa DeLauro)20日說：「我將持續為兒童及家庭推動更為可長可久的福利架構。」

報導指出，某些專家指出，聯邦政府疫情期間擴大推出兒童抵稅福利，有助於降低生活在貧窮當中的兒童人數，也讓低收入家庭有錢繳交各種帳單，應付購買日常生活用品等開銷。年收入15萬以下的家庭，依兒童年齡不同，每個月最多可領取300元兒童抵稅福利。

不過，某些中間派人士主張，兒童抵稅福利應只針對最低收入族群推出，西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)便曾提議，領取兒童抵稅福利的家庭年收入資格，應限6萬元以下。