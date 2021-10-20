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台積電新晶圓廠都動工了 美強化晶片業法案還躺在國會

編譯劉忠勇／綜合外電
台積電在亞利桑納州的晶圓已開始動工。路透
台積電在亞利桑納州的晶圓已開始動工。路透

美國兩黨共同推動提升對中國競爭力並強化本地晶片生產的法案，如今卻因國會為年終議程日益紛歧，而有遭排擠之虞。

參院通過的這項法案，其中包括520億美元強化美國半導體業以及其他扶助科技業的條款，堪稱今夏兩黨難得共識之下的結晶。美國總統拜登和商務部長雷蒙多也都支持此案，原本看好今年即可完成立法。

不過，這項法案的進度，隨即被民主黨內為了拜登規模3.5兆美元經濟計畫和5,500億美元的基建計畫所打亂，民主、共和兩黨也為債務上限和政府支出吵得不可開交。

這麼耽擱下來，只怕會更加惡化晶片短缺的狀況，影響所及，遍個整個經濟。

白宮官員表示，最近幾周關注供應鏈問題的拜登政府，仍滿口承諾會促成國會未來幾個月完成對半導體業的撥款，對此前景也相當樂觀。

就此問題跟白宮官員談過的共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）周一在彭博電視上說：「我預料今年底之前就可完成立法。」不過，與參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）共同起草這項法案的共和黨參議員楊恩（Todd Young）提醒，今年所剩時間已不多。他說：「我真的認為這法案會過，我甚至認為若非得拖到明年，也會過關，法案勢必得推下去。」

美國半導體工業協會（SIA）為此積極爭取國會的注意力，已規劃下周讓會員企業和國會各議員辦公室舉行逾100場線上會議。

民主黨參議員凱利（Mark Kelly）上周五在Axios主辦的一場會議上說：「我們美國曾經生產全世界40%的晶片，如今不再是了。晶片無所不在，從最先進的戰機到你家的吸塵器和電話，當我們需要從台灣等地運來半導體，這會讓我國國安陷於風險。」

對亞利桑納州出身的凱利來說， 這也是自家選區的事。台積電在亞利桑納州的晶圓已開始動工。德州選出的麥考爾表示，英特爾和台積電在亞利桑納州的晶圓廠之所以動工，就是寄望法案會過關。三星電子的德州廠也在麥考爾的選區。

加州選出的民主黨聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）也指出，供應鏈短缺的問題，必須列為施政的優先重點。他說：「半導體供應鏈短缺會持續影響幾乎所有產業，舉凡醫療器材到汽車製造，對全球經濟有極具破壞力的影響。」英特爾總部即位於他的選區。

共和黨籍聯邦眾議員卡特科（John Katko）在彭博電視的節目上，則以國安為由來強調這項法案的重要性。他說：「目前，中國在台灣耀武揚威，接下來有可能進占」，掌控全球大半晶片製造，「這就是國安和供應鏈」。

美國 晶片 供應鏈

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