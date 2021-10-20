北韓試射潛射飛彈 美：停止挑釁…重申對盟友堅定承諾

北韓官方19日公布發射潛射彈道飛彈。(Getty Images)

北韓 在當地時間19日上午朝東部海域試射新型潛射彈道飛彈 (SLBM)，引發區域緊張，美國 政府19日指北韓為「區域威脅」，譴責北韓舉動，並呼籲其停止挑釁，展開對話，也重申華府對日韓盟友的承諾堅定如鐵。

北韓試射彈道飛彈 (製表╱陳韋廷)

南韓聯合參謀本部19日偵測到，北韓當天上午10時17分從咸鏡南道新浦一帶，向東部海域發射一枚近程彈道飛彈，韓軍初步研判北韓試射潛射彈道飛彈；日本首相岸田文雄為此召開國家安全保障會議，他會後表示，會中討論保有攻擊敵方基地能力等各種選項，並透露北韓發射了兩枚。

美東時間19日下午，北韓官方媒體朝中社(KCNA)也證實並公布照片，指這次試射單位是北韓的國防科學研究院，發射這枚導彈的潛艦2016年也曾試射彈道飛彈。

美國印太司令部發表聲明，譴責北韓發射飛彈，但「這件事不會對美國或我們盟國的軍人和領土，構成直接威脅」。

南韓公布的參數指出，這枚飛彈離地最高60公里，射程為430到450公里；韓軍尚未公布其他參數，但考慮到北韓近期在新浦製造能搭載潛射彈道飛彈的潛艦，並接連公開新型潛射彈道飛彈，且從韓軍所謂「新浦以東海上」的說法來看，北韓在潛艦上試射新型潛射彈道飛彈的可能性較大。

北韓曾於去年10月和今年1月在閱兵式上展示新型武器「北極星-4」和「北極星-5」飛彈，並在本月11日開幕的國防發展展覽會「自衛-2021」上，公開疑似迷你潛射彈道飛彈的新型武器。

這是北韓今年來第8次武力示威；北韓已於上月試射飛彈4次，包括新型遠端巡弋飛彈、鐵路機動彈道飛彈、極音速飛彈和地對空飛彈。

路透報導，新公開潛射彈道飛彈較北韓過去擁有的更小更薄，可望擴充潛艦搭載的飛彈數量；朝中社報導，這枚新型導彈將強化北韓海軍的水下作戰能力。

北韓發射飛彈時，南韓國家情報院院長朴智元、美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)和日本內閣情報官瀧澤裕昭在首爾舉行閉門會議；美、日與南韓的北韓核問題首席代表，19日也在華府舉行會談。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，北韓發射飛彈違反聯合國安全理事會多項決議，且為「區域威脅」；金星容(Sung Kim)呼籲北韓，停止進一步挑釁，展開持續且實質對話。

莎奇表示，這波飛彈發射，強化了外交和對話的迫切需求；美國依然準備和北韓外交接觸，且和美國盟友夥伴密切合作，以應對當前局勢。

莎奇表示，平壤至今仍未回應對話要求，美國仍主張，美朝接觸「不帶先決條件、隨時隨地會晤」。

國務院表示，金星容、日本外務省亞洲大洋州局局長船越健裕、南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德(Noh Kyu-duk)在華府開會，討論三國在北韓議題上的合作與朝鮮半島當前局勢，並重申通力合作降低緊張，及推動朝鮮半島非核化的承諾。