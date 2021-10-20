選區西維州全美洪水最嚴重 曼欽為何堅持砍綠能預算？

民主黨籍聯邦參議員曼欽。（美聯社）

民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對拜登總統的氣候法案，但他所代表的故鄉西維吉尼亞州 卻面臨日益嚴重的強降雨、溪水暴漲等洪患威脅，影響約200棟房屋的住戶。

紐約時報報導，暴風雨導致水牛溪(Buffalo Creek)水位高漲，淹沒堤岸沿線住宅，滾滾泥水灌進曾產煤礦的法明頓(Farmington)小鎮人家地下室；當地老舊的水管和汙水處理系統，早已不堪負荷。

氣候變遷 使空氣暖化、更加潮濕，強降雨變得更頻繁。上周公布的數據顯示，全美受洪水威脅最嚴重的地區，非西維州 莫屬。

當地居民霍爾(Jim Hall)與曼欽的表親結為連理，他在河岸房屋門廊上表示，2017年救災人員冒著湍急洪水繫繩搶救他與妻子。

霍爾曾協助鄰居，也就是曼欽的姊妹及其夫婿，在暴風雨來襲前清理地下室；他也曾在發現溪水不對勁前，通知當地官員處理。霍爾說：「過去幾年來，西維州降下難以置信的雨量，我們認真考慮是否繼續留在這兒。」

潔淨能源計畫 威脅西維州煤與天然氣產業

曼欽反對拜登氣候法案，卻未能提出替代方案。

他反對淘汰化石燃料轉為潔淨能源的任何計畫，認為這會傷害西維州的經濟，該州是全美數一數二的產煤與天然氣地區。

曼欽的經濟命脈也與煤業密不可分，他創辦了家族煤業經紀公司，去年分紅50萬元。

西維州官員對氣候變遷的不作為造成經濟損失，不同於其他暴露於洪患威脅的州，多山的西維州居民少有適合的遷居地。

曼欽反對潔淨電力計畫，可能是眾院降低碳排放的最後機會，此計畫將獎勵燃油、煤與天然氣電廠轉換風力、太陽能與核能等可再生能源，並懲罰拒絕轉換的企業。

曼欽的發言人魯尼恩(Sam Runyon)表示，「參議員承認氣候變遷在西維州造成的影響，這也是他致力找到重要的氣候立法方式，以維持美國在能源創新與關鍵能源依賴方面領導地位的原因。」