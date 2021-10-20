潔淨電力預算受阻 拜登擬用行政命令推氣候變遷方案

為化解3.5兆元預算僵局，拜登總統19日特別商請眾院進步派黨團主席賈亞帕(前中)至白宮會談。圖為賈亞帕會談後在白宮對媒體談話。(美聯社)

聯合國氣候變遷大會31日即將在蘇格蘭格拉斯哥市舉行，拜登 大力因應氣候變遷的預算案受阻，恐難在大會中履行承諾，失信國際；目前傳出白宮 將打算仰仗總統行政命令削減溫室氣體排放，不待國會立法協助；同一時間，民主黨進步、中間兩派聯邦參議員19日前往白宮，審核其他減排的替代選項，盼能幫助拜登落實向選民最重要的承諾之一的肆應氣候變遷。

華盛頓郵報19日報導，拜登政府除賣力保住預算案中因應氣候變遷的重大條款之外，另想展現行政能令，不靠國會之助就能削減溫室氣體排放。

美聯社指出，拜登19日邀請近20名進步派及中間派國會議員到白宮，分別與他們開會；拜登構思的其他替代氣候施政有課徵碳稅、甲烷排放規費、電廠能達成潔淨能源目標者則獲減稅；這些策略都可以採納實行，又不會失去國會議員的關鍵票支持。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)指出，開會的目標在持續取得進展，

曼欽揚言，聯邦政策要維持燃料中立，不獨厚再生能源，也不處罰西維吉尼亞州 的煤礦及天然氣業；正在研擬評估中的替代策略可望與曼欽的目標達成一致。

拜登總統預算案在國會民主黨內遭到阻力。主張擴大預算的桑德斯參議員 與堅持刪減預算的中間派的曼欽參議員，互不相讓。(美聯社)

但確保氣候條款能留在預算案當中，對拜登團隊的信用很重要，他們在氣候大會上想與各國斡旋出協議，敦促其他國家大舉減少排放溫室氣體，以扭轉災難式的全球暖化。

但拜登的氣候施政構想，受到民主黨參議員曼欽的反對而受重挫；拜登打算獎勵電廠轉換到潔淨能源，另懲罰沒那麼做的；曼欽認為拜登名為「潔淨電力表現計畫」(CEPP)會損及其故鄉西維吉尼亞州的煤礦業。

白宮及其國會盟友認為，只要能結合行政及立法手段，美國還是能達成依巴黎協議制定的目標，到2020年底前將國家排放的二氧化碳，較2005年排放值砍半。

經濟研究組織「羅迪姆集團」(Rhodium Group)認為，美國就算沒有對電廠新設規定，仍能達成減排目標，但不僅白宮要實施廣泛的行政命令，各州政府也要配合；但到最後，國會仍得在預算案中，讓其他潔淨能源條款立法成功，例如增加給再生能源的減稅優惠、電動車的稅負減免、補貼潔淨能源產業。