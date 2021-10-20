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和好了？曼欽停車場搭肩桑德斯：別放棄

編譯潘勛／綜合19日電
拜登總統預算案在國會民主黨內遭到阻力。主張擴大預算的桑德斯參議員(中)與堅持刪減預算的中間派的曼欽參議員(右)，互不相讓。(Getty Images)
拜登總統預算案在國會民主黨內遭到阻力。主張擴大預算的桑德斯參議員(中)與堅持刪減預算的中間派的曼欽參議員(右)，互不相讓。(Getty Images)

拜登總統預算案而槓上的兩位民主黨參議員桑德斯及曼欽18日晚間在國會勾肩搭臂，表態大合解，顯示就化解歧見、推動預算案，出現重大進步，兩人可能合作推動預算案過關。

每日郵報19日報導，曼欽強硬要求削減預算案規模，引爆與桑德斯之間的口水戰兼筆仗；桑德斯跑到曼欽的故鄉西維吉尼亞州「查爾斯頓公郵報」(Charleston Gazette-Mail)撰寫輿情文章，呼籲曼欽支持拜登預算案；曼欽則火大回應說不勞外州人操心。

但兩人19日夜間在國會山莊碰面時，氣氛顯得和緩許多；曼欽走近桑德斯，手臂搭上桑德斯的肩，並要求周遭記者為兩人拍照，指兩人正在交談；桑德斯也證實交談之外，另稱有所進展。

兩人座車緊挨停在國會停車場，曼欽對桑德斯表示，要他別放棄。

民主黨參院兩大參議員曼欽(左)與桑德斯(右)18日會談後，在國會前 互相拍肩表示...
民主黨參院兩大參議員曼欽(左)與桑德斯(右)18日會談後，在國會前 互相拍肩表示友好。(取自推特)

桑德斯在查爾斯頓公郵報撰寫的文章凸顯國家的貧富不均，認為拜登名為「重建美好未來」(Build Back Better)的預算案有助於縮減此一差距；原訂金額3.5兆元預算案獲大多數民主黨國會成員支持，堪稱前所未有的行動，想解決全國工薪家庭遭逢的危機，並要求最富有的美國人及大企業繳交該出的稅賦分額。

曼欽馬上到社群媒體撰寫短文，譴責兩次競選民主黨總統提名失敗的桑德斯不懂什麼最符合西維州人民的利益；曼欽說，目前千百萬個就業機會開缺，供應鏈吃緊，通膨無可避免，在在讓工薪家庭辛苦掙來的收入，被節節升高的油價及生鮮果菜價格吞食罄盡；目前經濟已經過熱，52位參議員很擔心還砸更多錢下去。

拜登目前正與桑德斯及曼欽兩人溝通之中，但白宮表示，擔任參院預算委員會主席的桑德斯並沒扮演斡旋、調停的角色。

桑德斯 預算 拜登

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