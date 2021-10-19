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「伊拉克戰爭」是鮑爾的痛…視畢生污點 餘生遠政治

首位非裔國務卿 鮑爾新冠併發症去世

編譯陳韻涵╱綜合18日電
輔佐過四位總統的前國務卿鮑爾18日因感染突破式新冠病毒，雖完全接種疫苗，但仍因病毒併發症而去逝，各界咸表意外哀慟。(路透)
輔佐過四位總統的前國務卿鮑爾18日因感染突破式新冠病毒，雖完全接種疫苗，但仍因病毒併發症而去逝，各界咸表意外哀慟。(路透)

美國首位非洲裔國務卿鮑爾(Colin Powell)18日因新冠肺炎併發症去世，享壽84歲；儘管鮑爾完全接種疫苗，惟因罹患多發性骨髓瘤不易產生抗體而出現突破性感染；拜登總統形容鮑爾體現戰士與外交官的最高理想 ，前總統布希則稱鮑爾是偉大公僕，兩黨政界人士紛紛哀悼鮑爾為愛國者、總統信賴的顧問。

鮑爾從戎35年，曾兩度派赴越戰，一路升為四星上將。他是美國首位非裔參謀首長聯席會議主席，也是首位非裔國務卿、美國政府在世界舞台上的首位非裔代表。鮑爾曾服務四位總統，在雷根任內擔任國安顧問，在老布希與柯林頓任內擔任參謀首長聯席會議主席，在布希任內則擔任國務卿；他忠誠的軍人本色、與政治權鬥保持距離的風格，讓他備重敬重。

鮑爾的家人在聲明表示：「我們失去一位出色且摯愛的丈夫、父親、祖父及一名偉大的美國人。」

鮑爾家人指出，他已接種兩劑新冠疫苗；他的長年助理佩姬‧西弗里諾(Peggy Cifrino)表示，鮑爾過去幾年接受多發性骨髓瘤治療，這是一種會讓身體無力對抗感染的血癌。研究顯示，癌症病患接種新冠疫苗後的效能，不如健康者。西佛里諾表示，鮑爾今年2月完成第二劑輝瑞接種，原本在上周接種補強針，但即已染疫。

拜登在白宮表示，鮑爾「體現戰士與外交官的最高理想」，回顧鮑爾在紐約的成長歷程，說明「他相信美國的承諾，因為他經歷過這一切，他奉獻一生讓這個承諾成為其他人的現實。」

拜登下令政府機關降半旗至22日，包括白宮、國防部與國務院。

布希伉儷對鮑爾離世感到深感悲痛，稱讚他是位優秀公僕且以家庭為重。布希說：「他(鮑爾)受歷任總統喜愛，兩度獲頒總統自由勳章。」老布希和柯林頓分別在1991年與1993年授予鮑爾這項頒給平民的最高榮譽。

高齡97歲的前總統卡特(Jimmy Carter)發表聲明說，鮑爾是位真正的愛國者與公僕，很榮幸曾與他合作，強化美國社會、協助解決海地爭端並見證牙買加選舉，「鮑爾的勇氣與正直將鼓舞後代」。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)形容，鮑爾的一生體現美國夢。

前國務卿賴斯(Condoleezza Rice)讚揚鮑爾是「可信任的同事、經歷重重挑戰時期的摯友」；鮑爾2004年卸任後，賴斯接掌其職，成為美國首位非裔女性國務卿。

現任國務卿布林肯(Antony Blinken)在國務院發表簡短致詞，悼念「卓越的領袖和偉人」；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)表示，他失去一位摯友與導師，鮑爾永遠都會撥時間給他，他若碰到難題，也總能向鮑爾請益，且都獲得很好的建議。

華盛頓紀念碑國旗18日降半旗致哀。(美聯社)
華盛頓紀念碑國旗18日降半旗致哀。(美聯社)

鮑爾 美國 國務卿

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