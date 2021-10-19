鮑爾命斷新冠併發症 記者質疑疫苗效力挨批

前國務卿鮑爾 (Colin Powell)18日因新冠肺炎併發症病逝，但此事卻引發外界質疑新冠疫苗 的效力；福斯新聞(Fox News)的主播羅伯茲 (John Roberts)當日在推特上發文，指已接種新冠疫苗的鮑爾仍染疫病逝，將增加民眾對新冠疫苗長期效力的疑慮，不過推文一出遭大量網友批評，過沒多久羅伯茲便自行刪除貼文。

鮑爾的死訊一出，許多民眾開始懷疑，若接種疫苗者仍有染上重症和病歿的機率，為何還需要接種疫苗；對此公衛專家強調，世上沒有任何一支疫苗是100%有效的。

此外，鮑爾已年過80、屬於染疫高風險族群，又患有一種學名為「多發性骨髓瘤」的癌症，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗顧問歐非特(Paul Offit)澄清：「接種疫苗的目標是大幅降低患者染疫後重症、住院及死亡的機率，並非消滅病毒。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)7月公布的統計，屬於免疫力低弱的成年人僅占全國人口的2.7%，卻占突破感染且住院治療的案例高達44%；而不幸的，患有多發性骨髓瘤者正屬於這類型的病人。

然而，福斯新聞主播羅伯茲於推特上發文，直指鮑爾之死加深民眾對疫苗的疑慮；推文一出引來大量網友留言批評，使他被迫將文章刪除，但羅伯茲解釋是因為很多人將他的言論視為「反疫苗」。

羅伯茲事後的推文指出，他不只鼓勵民眾接種新冠疫苗，也認同補強針對某些族群的重要性，他說：「我刪除推文是因為太多人將我的言論解讀成反對疫苗，其實不然；我很期待接種疫苗，也希望盡快恢復正常生活。」

今年7月底一項研究報告指出，罹患多發性骨髓瘤、且接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗的人當中，僅45%產生「充分的」免疫反應，而22%的人只有「部分」反應。

研究人員在該報告中寫道，多發性骨髓瘤患者體內的機制不僅「使他們抵擋感染的能力降低，即使打疫苗後激發出來的免疫力也相當有限」。