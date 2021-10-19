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「伊拉克戰爭」是鮑爾的痛…視畢生污點 餘生遠政治

鮑爾傳奇！新移民之子變國務卿 兩度派赴越戰

記者顏伶如╱綜合報導
鮑爾2002年國慶日在費城，高興地接受最高榮譽的費城自由勛章。(路透)
鮑爾2002年國慶日在費城，高興地接受最高榮譽的費城自由勛章。(路透)

從牙買加新移民之子到官拜五角大廈要職，寫下美國史上第一位非洲裔國務卿紀錄的鮑爾(Colin Powell)，傳奇一生落幕。

當年父母自牙買加搭「香蕉船」來美

鮑爾1937年4月5日出生於紐約哈林區(Harlem)，雙親為牙買加移民路瑟‧鮑爾(Luther Powell)及莫德‧鮑爾(Maude Powell)；鮑爾的父母是在1920年代乘坐俗稱「香蕉船」(banana boat)的汽船到美國，在費城落腳。

幼年時期的鮑爾在紐約市就讀公立學校到紐約市立學院，後來投身軍旅，兩度派赴越南戰場，一路晉升到四星上將。鮑爾曾兩度榮獲「總統自由獎章」(Presidential Medal of Freedom)，也曾獲得「國會金質獎章」(Congressional Gold Medal)以及全美規模最大的民權團體「美國有色人種協會」(NAACP)頒獎表揚。

鮑爾1937年生於紐約市南布朗士區，父母是來自牙買加的新移民，最先定居在費城。(...
鮑爾1937年生於紐約市南布朗士區，父母是來自牙買加的新移民，最先定居在費城。(取自臉書)

鮑爾成長於紐約南布朗克斯區(South Bronx)，1954年畢業於莫里斯高中(Morris High School )。每日郵報(Daily Mail)報導，童年時期的鮑爾，被左鄰右舍玩伴以「柯林」綽號稱呼，紀念二次世界大戰期間在珍珠港戰爭中殉職的英勇戰鬥機飛行員柯林‧凱利(Colin Kelly Jr.)。

就讀紐約市立學院(The City College of New York)時，鮑爾加入美國大學院校軍事訓練計畫「預備軍官訓練團」(Reserve Officers' Training Corps，ROTC)。鮑爾1958年大學畢業取得地質學學士時，軍階已是陸軍少尉。

35年軍人生涯 曾被詭雷暗樁炸傷

鮑爾職業軍人生涯長達35年，在前總統老布希(George H.W. Bush)、柯林頓(Bill Clinton)任內單任參謀首長聯席會議主席。

1958年，鮑爾加入陸軍，派駐麻州狄凡斯堡(Fort Devens)期間，遇到了後來的妻子艾爾瑪‧強生(Alma Johnson)，1962年結為連理，育有兩女一子；鮑爾的海外駐軍也在1962年開始，在前總統甘迺迪(John F. Kennedy)任內被派往越南南部訓練當地部隊。

1960年代曾兩度派駐越南，期間曾在直升機墜機意外中受傷。1963年，鮑爾巡邏時踩到詭雷暗樁而被炸傷，後來因此獲頒紫心勳章(Purple Heart)；1968年第二度派駐越南時，鮑爾在直升機墜機事件中保住一命，還數度進入燃燒中的飛機殘骸救出同袍，後來獲頒士兵勛章(Soldier's Medal)。

鮑爾在1963年與1968年兩度被派往越南戰場。(取自臉書)
鮑爾在1963年與1968年兩度被派往越南戰場。(取自臉書)

鮑爾 紐約市 越南

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