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「伊拉克戰爭」是鮑爾的痛…視畢生污點 餘生遠政治

鮑爾突破感染喪命 年長、高風險群應打補強針

編譯林梅婕╱綜合18日電

儘管已完成新冠肺炎疫苗接種，高齡84歲的前國務卿鮑爾(Colin Powell)仍成為罕見的突破感染案例，18日更因新冠肺炎併發症不幸病逝；但因鮑爾患有其他慢性疾病與癌病，醫療專家呼籲，他的案例更加凸顯年長者和染疫高風險族群接種補強針的重要性。

鮑爾的家屬並未指明其接種疫苗是何家廠牌，也沒有聲明他是否已接種補強針；但鮑爾本身患有癌症及帕金森斯症兩種慢性病，據研究報告，這些慢性病都可能讓感染新冠肺炎的患者加重病情、難以康復。

此外，其他研究也指出，免疫系統低弱者即使接種新冠疫苗後，他們體內仍無法激發大量的抗體；故當局於8月批准補強針接種授權，開放已接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗第二劑，且為特定體弱族群如曾接受器官移植、患有癌症或正在接受癌症治療、患有其他可能導致免疫功能低弱疾病等之患者，都可接種補強針。

知名醫院馬友診所(Mayo Clinic)傳染病專家兼疫苗研究組主任波蘭(Greg Poland)澄清：「我們的疫苗在預防死亡、住院和重症都非常有效，但它們並非完美。」

波蘭解釋，依照患者性別、年紀和健康狀況不同，大約會有5%的人即使接種疫苗後仍無法完全免疫，他說：「這也是為什麼，我們要如此積極與全國民眾討論接種補強針的重要性。」

除了輝瑞和莫德納，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)諮詢小組也建議已接種只需一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗超過兩個月以上的成人，可再接種第二劑。

紐約大學朗格醫療中心(NYU Langone Health)醫學教授西格爾(Marc Siegel)強調：「疫苗確實有用，鮑爾的狀況屬於離群值，但同時也提醒有需要的人盡快接種補強針。」

納蘇郡西奈山南區醫院(Mount Sinai South Nassau hospital)醫生格拉特(Aaron Glatt)也呼籲，年長者和高風險族群都應該接種補強針以增強保護力。

疫苗 鮑爾 癌症

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