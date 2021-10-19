鮑爾的痛！伊拉克戰爭 畢生大污點 餘生遠政治

鮑爾2003年2月在聯大有關指稱伊拉克擁核證據的發言，讓他引為畢生的污點。(路透)

前國務卿鮑爾 (Colin Powell)曾任國家安全最高首長，雖有傑出外交官及軍事將領美譽，卻說過讓美國 付出昂貴代價、犧牲慘重伊拉克戰爭，是他個人事業生涯的「污點」。

2003年2月5日，鮑爾在聯合國安全理事會(U.N. Security Council)發表演說，直指伊拉克強人胡森(Saddam Hussein)擁有大規模毀滅性武器，對於世界和平帶來立即威脅。這段向世界各國宣揚美國立場的重要演說，後來鮑爾卻表示後悔。他坦承，有關伊拉克擁有大規模毀滅性軍武計畫的傳聞，後來證實情報有誤。

「今天我的所有論述，都有消息來源做為根據，是可靠的消息來源。」鮑爾在安理會的演講中說：「這些並不是妄下斷言。我們告訴大家的都是事實，是依據可靠情報所做出的結論。」他手握一個指稱是伊拉克核武證據的小瓶的照片，傳遍全球，令人印象深刻。

時任軍事參謀長聯席會議主席的鮑爾1990年在沙烏地阿拉伯回答媒體提問。(美聯社)

鮑爾以畢生志業的「污點」(blot)形容當初對伊拉克用兵的主張。他在2005年1月離開布希政府並卸下公職後，同年9月間接受美國廣播公司(ABC)資深主播芭芭拉‧華特斯(Barbara Walters)專訪時說，對於指稱伊拉克持有大規模毀滅性武器的那場演說，感覺「很糟糕」(terrible)。

華特斯詢問是否覺得自己名譽受損，鮑爾回答：「當然有的。這是個污點。我就是代表美國向世界各國報告的那個人，這將永遠留在我的紀錄裡面。當時覺得很痛苦，現在還是一樣感到痛苦。」

美國為首的盟軍憑藉著錯誤情資入侵伊拉克後，總共4000多名美軍在伊拉克戰爭喪生，估計數十萬伊拉克百姓因為戰爭衍生的各種動亂衝突而死亡。

時任軍事參議長聯席會議主席的鮑爾1991年第一次波灣戰爭時，在沙烏地阿拉伯與美國中區戰區司令史瓦茲克夫將軍討論軍情。(路透)

伊拉克戰爭讓伊拉克在接下來將近20年期間，始終無法脫離暴力、教派鬥爭及經濟危機，同時也讓美國對伊拉克、敘利亞等關係面臨挑戰。

華盛頓郵報分析，伊拉克戰爭引發的後續影響，讓步入晚年的鮑爾依然承受壓力，即使身為受到兩黨敬重的重量級人物，退休 後的他大多保持低調，不碰政治，謝絕參選公職的勸說。

美軍占領伊拉克後，並沒有發現核子或生化武器存在的證據；鮑爾把責任歸咎於美方情報程序出現疏失，而不是某些主戰派人士的故意欺瞞。