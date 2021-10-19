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「伊拉克戰爭」是鮑爾的痛…視畢生污點 餘生遠政治

跨越族裔障礙 鮑爾一度有望問鼎白宮

編譯陳韻涵╱綜合18日電
雖是共和黨人，但鮑爾受到兩黨政界的敬重 ，一度被考慮出馬代表共和黨角逐白宮。(路透)
雖是共和黨人，但鮑爾受到兩黨政界的敬重 ，一度被考慮出馬代表共和黨角逐白宮。(路透)

一生服務四位總統、長任兩黨顧問

鮑爾的白宮生涯自1972年尼克森政府開始，2001年宣誓就任布希政府的國務卿，畢生服務四位總統，且長期擔任兩黨政府顧問；鮑爾跨越族裔與政治隔閡，一度有望問鼎總統大位，但他本人從未參選。

雖是共和黨人，但鮑爾受到兩黨政界的敬重 ，一度被考慮出馬代表共和黨角逐白宮。(路...
雖是共和黨人，但鮑爾受到兩黨政界的敬重 ，一度被考慮出馬代表共和黨角逐白宮。(路透)

鮑爾是傑出的職業軍人，曾赴越南戰鬥，後在雷根執政後期成為首位非裔國家安全顧問，並在老布希主政時期成為美國史上最年輕、首位非裔美軍參謀首長聯席會議主席，因應28場危機，包括1990至91年在波斯灣戰爭對抗伊拉克。

聯軍在波灣戰爭獲勝後，鮑爾的知名度飆升，1996年曾被視為共和黨總統參選人，但他決定不選。

三位國務卿 2014年9 月在華府國務院聚會，左起柯林頓總統的國務卿奧萊特夫入、...
三位國務卿 2014年9 月在華府國務院聚會，左起柯林頓總統的國務卿奧萊特夫入、布希總統的國務卿鮑爾、及歐馬巴總統的國務卿柯林頓夫人。(路透)

政壇巔峰 總統繼任人選排第四

2001年，布希任命鮑爾為國務卿，他成為當時美國史上職位最高的非裔公職人員，在總統繼任人選中排名第四。

鮑爾就任國務卿初期，成功交涉中國釋放美國偵察機隊員，當時美軍軍機在南海執行偵查任務，中國解放軍派兩架軍機監視與攔截，其中一架中國軍機與美軍軍機碰撞，中國飛行員罹難，美軍軍機迫降海南島。

此外，鮑爾避免美軍退出北約在巴爾幹半島的維和行動，協助美國退出「反彈道飛彈條約」且未激怒俄羅斯；在外交政策領域，鮑爾任內成功與北韓交涉，緩和阿拉伯與以色列衝突。

鮑爾緩衝 避免布希政府暴衝

鮑爾在布希政府內部發揮緩衝的效用，緩和政府團隊益發極端的傾向，避免災難發生。

鮑爾自傳寫手、華盛頓郵報記者凱倫·迪楊(Karen DeYoung)寫道：「(鮑爾)擔任總統衝動行徑與歧途政策的剎車，這並不符合鮑爾對自身擔任國務卿的期待。」

2001年九一一恐襲事件後，布希亟欲攻打伊拉克，但鮑爾勸他聚焦空襲阿富汗的凱達組織基地，以免破壞中東穩定。

鮑爾在政府內部的官僚鬥爭未解，他與布希的理念逐漸分歧，布希2004年連任後請他辭職；鮑爾卸任後受訪表示對此失望，坦言他與布希的其他顧問不同調。

共和黨右傾 改挺民主黨候選人

共和黨急劇右傾，鮑爾的理想破滅，遂轉而支持民主黨候選人，2008年為美國首位非裔總統候選人歐巴馬背書，近年表態支持拜登。

今年國會遭前總統川普的支持者攻擊後，鮑爾不再視共和黨為政治歸宿，他說：「現在我照看國家，不管政黨。」

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