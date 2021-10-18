北約擴大戰略目標 加強對抗中國威脅

北約秘書長史托爾騰柏格（見圖）接受金融時報訪問說，北約將擴大戰略目標，將中國的崛起納入其中。路透

北大西洋公約組織 （NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，對抗中國 崛起的安全威脅，將是北約未來戰略概念的重要一環。他的說法象徵著這個西方軍事聯盟開始重新思考其目標，以反映美國 的地緣戰略轉向亞洲。

史托爾騰柏格在接受英國金融時報（FT）訪問時說，中國已透過其網路能力、新技術和遠程飛彈，對歐洲的安全造成影響。他說，對抗中國崛起所帶來的威脅，將是未來十年北約重點關注的領域 。

北約過去幾十年來專注於對抗俄羅斯，並自2001年以來一直致力於打擊恐怖主義。在美國的地緣政治方向從歐洲轉向與北京的霸權衝突之際，這個軍事聯盟也開始將注意力轉向中國。

史托爾騰柏格並表示：「北約是北美和歐洲的聯盟，但這個地區面臨全球挑戰：恐怖主義、網路以及中國的崛起。因此，在加強我們的集體防衛方面，就是關於如何因應中國的崛起。」 「我們可以預測的是，中國的崛起將影響我們的安全，而且已影響了。」

北約將在明年夏天的峰會上通過其新戰略構想，將勾勒出北約未來10年的目標。現行的戰略概念是在2010年通過，並未提及中國。