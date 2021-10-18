我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過嬌生應打第2劑 佛奇：完成接種家庭可正常過節日

NBC：911事件使美一心反恐 給中國20年急起直追

北約擴大戰略目標 加強對抗中國威脅

編譯林聰毅／綜合外電
北約秘書長史托爾騰柏格（見圖）接受金融時報訪問說，北約將擴大戰略目標，將中國的崛起納入其中。路透
北約秘書長史托爾騰柏格（見圖）接受金融時報訪問說，北約將擴大戰略目標，將中國的崛起納入其中。路透

北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，對抗中國崛起的安全威脅，將是北約未來戰略概念的重要一環。他的說法象徵著這個西方軍事聯盟開始重新思考其目標，以反映美國的地緣戰略轉向亞洲。

史托爾騰柏格在接受英國金融時報（FT）訪問時說，中國已透過其網路能力、新技術和遠程飛彈，對歐洲的安全造成影響。他說，對抗中國崛起所帶來的威脅，將是未來十年北約重點關注的領域 。

北約過去幾十年來專注於對抗俄羅斯，並自2001年以來一直致力於打擊恐怖主義。在美國的地緣政治方向從歐洲轉向與北京的霸權衝突之際，這個軍事聯盟也開始將注意力轉向中國。

史托爾騰柏格並表示：「北約是北美和歐洲的聯盟，但這個地區面臨全球挑戰：恐怖主義、網路以及中國的崛起。因此，在加強我們的集體防衛方面，就是關於如何因應中國的崛起。」 「我們可以預測的是，中國的崛起將影響我們的安全，而且已影響了。」

北約將在明年夏天的峰會上通過其新戰略構想，將勾勒出北約未來10年的目標。現行的戰略概念是在2010年通過，並未提及中國。

中國 美國 北大西洋公約組織

上一則

防富國寡占新冠口服藥 24家製藥廠申請代工

下一則

英媒踢爆：世衛二次新冠溯源團 多人有利益衝突

延伸閱讀

禮尚往來？厄多安：美提議售F-16戰機 回報土耳其投資

禮尚往來？厄多安：美提議售F-16戰機 回報土耳其投資
北約秘書長：中國展示經濟和軍事力量恫嚇他國

北約秘書長：中國展示經濟和軍事力量恫嚇他國
涉間諜活動…北約驅逐俄使團8人莫斯科：關係正常幻滅

涉間諜活動…北約驅逐俄使團8人莫斯科：關係正常幻滅
北約驅逐8名俄國觀察員 莫斯科：關係正常化幻滅

北約驅逐8名俄國觀察員 莫斯科：關係正常化幻滅

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32

超人氣

更多 >
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養
俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光
為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

維州反疫苗夫婦先後染疫 死前打電話給媽媽：後悔沒打針

維州反疫苗夫婦先後染疫 死前打電話給媽媽：後悔沒打針