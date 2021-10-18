兩岸關係大調查╱蔡政策評價跌 55%認軍事緊張創新高

本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，台灣民眾對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現評價逆轉，滿意比率降至四成，不滿意比率則增加到四成八。圖為蔡英文總統今年雙十國慶手拿國旗揮手。(記者季相儒╱攝影)

本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對，經貿及民間社會互動則相對和緩。對於蔡英文 總統處理兩岸關係的表現，今年調查評價逆轉，滿意比率降至四成，不滿意比率則增加到四成八。

本報系自2010年開始規畫「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣 民眾對於兩岸關係的看法。調查是以「兩岸敵友量表」請民眾針對兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向進行全面評估。調查以一至十分為範圍，評分一至四分代表兩岸關係友善或互利，五至六分代表關係和緩，評分七至十分代表兩岸關係緊張或競爭。

調查結果顯示，五大領域中，以兩岸民間互動現況較獲好評，有二成五台灣民眾覺得兩岸民間關係熱絡，四成三認為關係和緩，二成八感覺雙方關係低迷。平均來看，兩岸社會關係平均得分五點八分，為五大領域中最獲好評者。

42%：經貿競爭互利

經貿現況也是兩岸關係評價較為和緩的項目，三成五認為兩岸經貿關係呈現競爭狀態，比率較去年略降三個百分點，感覺兩岸經貿既競爭又互利的人由三成七增為四成二，認為兩岸經濟關係互利居多者維持一成六。平均來說，兩岸經貿關係得分六點三分。

相對於兩岸社會互動及經貿關係持續穩定發展，民眾多認為兩岸在軍事競爭、政治對立與外交競爭方面持續偏向敵對或緊張狀態。

6成認外交高度競爭

兩岸外交部分，台灣民眾評價與去年類似，六成認為兩岸外交處於高度競爭狀態，二成六認為關係和緩，僅百分之七感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分七點四分，是五大領域中兩岸關係最競爭對立者。

代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為雙方互動密切的比率近兩年都不到一成，今年調查為百分之九，覺得雙方關係穩定者由去年的二成七增加到三成二，感覺台灣與大陸官方處於緊張狀態的人則由五成三降為五成。平均來說，兩岸官方互動關係得分七點一分。

民眾普遍認開戰可能低

兩岸軍事關係部分，覺得兩岸軍事關係處於緊張狀態的民眾近五年逐年攀升，由一○六年的四成二增加到今年的五成五，為歷次調查新高；三成一認為關係和緩，百分之六感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分七點三分。

和去年的調查相較，五大領域關係評價穩定，變動都在零點二分以內。

儘管兩岸政治、軍事及外交互動，仍偏向對立或緊張狀態，但台灣民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。如果一分代表台灣與大陸非常不可能開戰，十分代表非常可能爆發戰爭，平均來說，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性得分平均為四點一分，評分和去年相當，但較十年前增加一分。

兩岸變數 台獨占2成

進一步分析影響兩岸關係轉趨緊張的主要因素，不提示選項前提下，儘管認為台灣獨立是兩岸關係最大變數的占比最高，且比率由去年的一成五上升到二成，各有百分之九的台灣民眾覺得民進黨執政與北京 持續軍事威脅是居次的影響因素，認為北京不放棄統一可能讓兩岸關係生變的比率維持百分之八，百分之六覺得外交互不相讓是影響兩岸關係的變數。

對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現，去年以好評居多，四成八滿意，四成不滿意；今年調查評價逆轉，滿意比率降至四成，不滿意比率則增加到四成八。

這次調查於9月15日至21日晚間進行，成功訪問了1024位成年人，另1015人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點一個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。