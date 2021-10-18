兩岸關係大調查╱蔡政策評價跌 55%認軍事緊張創新高
本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對，經貿及民間社會互動則相對和緩。對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現，今年調查評價逆轉，滿意比率降至四成，不滿意比率則增加到四成八。
本報系自2010年開始規畫「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法。調查是以「兩岸敵友量表」請民眾針對兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向進行全面評估。調查以一至十分為範圍，評分一至四分代表兩岸關係友善或互利，五至六分代表關係和緩，評分七至十分代表兩岸關係緊張或競爭。
調查結果顯示，五大領域中，以兩岸民間互動現況較獲好評，有二成五台灣民眾覺得兩岸民間關係熱絡，四成三認為關係和緩，二成八感覺雙方關係低迷。平均來看，兩岸社會關係平均得分五點八分，為五大領域中最獲好評者。
42%：經貿競爭互利
經貿現況也是兩岸關係評價較為和緩的項目，三成五認為兩岸經貿關係呈現競爭狀態，比率較去年略降三個百分點，感覺兩岸經貿既競爭又互利的人由三成七增為四成二，認為兩岸經濟關係互利居多者維持一成六。平均來說，兩岸經貿關係得分六點三分。
相對於兩岸社會互動及經貿關係持續穩定發展，民眾多認為兩岸在軍事競爭、政治對立與外交競爭方面持續偏向敵對或緊張狀態。
6成認外交高度競爭
兩岸外交部分，台灣民眾評價與去年類似，六成認為兩岸外交處於高度競爭狀態，二成六認為關係和緩，僅百分之七感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分七點四分，是五大領域中兩岸關係最競爭對立者。
代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為雙方互動密切的比率近兩年都不到一成，今年調查為百分之九，覺得雙方關係穩定者由去年的二成七增加到三成二，感覺台灣與大陸官方處於緊張狀態的人則由五成三降為五成。平均來說，兩岸官方互動關係得分七點一分。
民眾普遍認開戰可能低
兩岸軍事關係部分，覺得兩岸軍事關係處於緊張狀態的民眾近五年逐年攀升，由一○六年的四成二增加到今年的五成五，為歷次調查新高；三成一認為關係和緩，百分之六感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分七點三分。
和去年的調查相較，五大領域關係評價穩定，變動都在零點二分以內。
儘管兩岸政治、軍事及外交互動，仍偏向對立或緊張狀態，但台灣民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。如果一分代表台灣與大陸非常不可能開戰，十分代表非常可能爆發戰爭，平均來說，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性得分平均為四點一分，評分和去年相當，但較十年前增加一分。
兩岸變數 台獨占2成
進一步分析影響兩岸關係轉趨緊張的主要因素，不提示選項前提下，儘管認為台灣獨立是兩岸關係最大變數的占比最高，且比率由去年的一成五上升到二成，各有百分之九的台灣民眾覺得民進黨執政與北京持續軍事威脅是居次的影響因素，認為北京不放棄統一可能讓兩岸關係生變的比率維持百分之八，百分之六覺得外交互不相讓是影響兩岸關係的變數。
對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現，去年以好評居多，四成八滿意，四成不滿意；今年調查評價逆轉，滿意比率降至四成，不滿意比率則增加到四成八。
這次調查於9月15日至21日晚間進行，成功訪問了1024位成年人，另1015人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點一個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。
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