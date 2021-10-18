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兩岸關係大調查╱台人對北京政府7成負評 歷來最差

聯合報系民意調查中心╱電話調查報導
本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾對大陸民眾的觀感好評要多於對大陸政府的印象，圖為來台旅遊的陸客。(本報資料照片)
本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾對大陸民眾的觀感好評要多於對大陸政府的印象，圖為來台旅遊的陸客。(本報資料照片)

本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，儘管兩岸民間互動並未增溫，但台灣民眾對大陸民眾的觀感好評仍接近六成；不過七成台灣民眾對北京政府印象不佳，負評創歷次調查新高。此外台灣民眾西進意願持續低迷，願意赴大陸就業、創業或讓子女到大陸念書者都低於三成。

調查發現，除了2017年以外，歷年調查都有半數以上的台灣民眾對北京政府印象不佳，這項比率在今年更上升為七成，較去年增加四個百分點，負評創歷次調查新高；對北京政府有好印象者則和去年一樣維持二成一，同為歷次調查新低。

相對於北京政府的負面形象，台灣民眾對於大陸人民的印象，近五年都以好評居多，今年有五成九自認對大陸民眾印象佳，比率和去年相當，持負面觀感的人則由二成五略增為二成八，好評為歷次調查次高。

分析也發現，曾去過大陸者，有六成對大陸人民留下好印象，二成八對北京政府觀感佳，好評都較未到過大陸者高出約十四個百分點。

中國國力印象方面，調查顯示，在美中關係持續角力的局勢下，今年有四成九的台灣民眾看好中國未來可能成為世界第一強國，比率較去年增加四個百分點；不看好中國成為世界最強盛國家者則由四成六降為四成二。

不過，六成二台灣民眾並不擔心中國國力擴張不利台灣，比率較去年減少三個百分點；對中國國力日益強盛表示憂心的比率，則由去年的三成增加到三成四。

調查還發現，在2014年到2018年這五年期間，台灣民眾西進就業意願由二成五攀升至四成三的高點後，近三年急轉直下，有意願者近兩年都低於三成，今年調查為二成八。願意到大陸創業的人，同樣在一○七年達到三成高點後，近兩年都低於二成，今年為一成八，為歷次調查新低。

分析發現，20至29歲和50至59歲世代是西進就業的主力，有意願赴大陸就業者超過三成；至於目前在學學生中，則有四成四不排斥前往大陸就業。

此外，願意讓子女到大陸念書的人和去年一樣同為二成八；百分之七的台灣民眾願意搬到大陸定居，比率與去年相當。

調查還顯示，除了有五成台灣民眾曾赴大陸工作或旅遊，民眾日常生活中也多有接觸來台大陸人士的機會，三成三的台灣民眾表示自己或親友中有人嫁娶大陸籍配偶，亦有五成七民眾日常有接觸來台求學、工作或結婚的大陸人士，比率都和去年相當。

進一步分析顯示，台灣民眾的大陸接觸經驗會直接影響工作或定居的意願，曾去過大陸、認識大陸來台人士者，都會提高民眾西進就業、創業、移民或讓子女赴陸就學的意願。

台灣 就業 北京

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