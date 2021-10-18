我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過嬌生應打第2劑 佛奇：完成接種家庭可正常過節日

NBC：911事件使美一心反恐 給中國20年急起直追

兩岸關係大調查╱近半認為改善兩岸 先於強化台美

聯合報系民意調查中心／電話調查報導
本報「兩岸關係年度大調查」顯示，四成七認為改善兩岸關係的重要性高於發展台美關係。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)
本報「兩岸關係年度大調查」顯示，四成七認為改善兩岸關係的重要性高於發展台美關係。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，台灣民眾對於台灣前途的看法仍以主張「永遠維持現狀」為主流，比率維持五成一。此外，要維持台灣的軍事安全，四成七認為改善兩岸關係的重要性高於發展台美關係。

51%受訪台灣民眾盼永遠維持現狀

對於台灣前途的主張，本次調查發現，有一成八台灣民眾希望盡快獨立，一成六傾向維持現況以後再獨立，百分之四主張急統，百分之六主張緩統，五成一希望永遠維持現狀，百分之三無意見。

和去年調查結果相比，主張永遠維持現狀者的人維持五成一不變；主張急統和緩統的比率則較去年各增減一個百分點，合計比率和去年一樣維持一成；主張急獨和緩獨的比率合計為三成四，比去年略減一個百分點。

67%認台灣並未具備宣布獨立實力

無論台灣民眾對台灣前途的期待為何，調查發現，有六成七民眾認為目前台灣並未具備宣布獨立的實力，僅二成四的人覺得台灣已有能力宣布台獨，百分之八無意見。分析顯示，即便是民進黨支持者和統獨立場傾向獨立者，也有逾五成坦言台灣未具備宣布獨立的實力，四成左右相信台灣已有能力宣布台獨。

調查也發現，要維持台灣的軍事安全，四成七台灣民眾認為應優先改善兩岸關係，三成四覺得優先強化和美國的關係較重要，百分之八有其他主張，一成無意見。

從政黨傾向看，國民黨支持者有八成一主張應優先改善兩岸關係，民進黨支持者有六成八傾向優先強化和美國的關係；無政黨傾向的中立民眾中，有四成四認為應優先改善兩岸關係，二成八覺得應優先強化和美國的關係。

從統獨立場來看，傾向統一者有八成七主張應優先改善兩岸關係，傾向獨立者則有近六成認為應優先強化和美國的關係，希望台灣永遠維持現狀者，五成四認為應優先改善兩岸關係，二成五覺得應優先強化和美國的關係。

整體來看，有六成八台灣民眾認為目前兩岸關係偏緊張狀態，二成三的人覺得偏和緩狀態，百分之九無意見。

逾半認台灣國際空間會被限縮

對於目前的兩岸關係走向，僅一成八民眾認為有利於我們的外交拓展，五成五的人認為會限縮台灣的國際空間，一成八覺得沒有影響。

分析顯示，認為兩岸偏向緊張狀態者，六成三覺得目前的兩岸關係走向會限縮台灣國際空間，僅一成八覺得有利外交拓展；即便是認為兩岸關係和緩者，也有四成覺得現階段的兩岸關係走向不利於台灣的外交拓展，僅二成二覺得有利。

台灣 美國 民進黨

上一則

不滿邊界+移民政策 維權組織集體「離線」抗議

下一則

佛奇：完成疫苗接種家庭 可正常慶祝萬聖節聖誕節

延伸閱讀

F-1簽證失效 中國50留學生遭美大學強制驅離

F-1簽證失效 中國50留學生遭美大學強制驅離
兩岸關係大調查／47%認為改善兩岸 先於強化台美

兩岸關係大調查／47%認為改善兩岸 先於強化台美
為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

謝志偉國旗爭議 傳台外交部拒立院返台備詢要求

謝志偉國旗爭議 傳台外交部拒立院返台備詢要求

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32

超人氣

更多 >
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養