兩岸關係大調查╱近半認為改善兩岸 先於強化台美

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，四成七認為改善兩岸關係的重要性高於發展台美關係。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，台灣 民眾對於台灣前途的看法仍以主張「永遠維持現狀」為主流，比率維持五成一。此外，要維持台灣的軍事安全，四成七認為改善兩岸關係的重要性高於發展台美關係。

51%受訪台灣民眾盼永遠維持現狀

對於台灣前途的主張，本次調查發現，有一成八台灣民眾希望盡快獨立，一成六傾向維持現況以後再獨立，百分之四主張急統，百分之六主張緩統，五成一希望永遠維持現狀，百分之三無意見。

和去年調查結果相比，主張永遠維持現狀者的人維持五成一不變；主張急統和緩統的比率則較去年各增減一個百分點，合計比率和去年一樣維持一成；主張急獨和緩獨的比率合計為三成四，比去年略減一個百分點。

67%認台灣並未具備宣布獨立實力

無論台灣民眾對台灣前途的期待為何，調查發現，有六成七民眾認為目前台灣並未具備宣布獨立的實力，僅二成四的人覺得台灣已有能力宣布台獨，百分之八無意見。分析顯示，即便是民進黨 支持者和統獨立場傾向獨立者，也有逾五成坦言台灣未具備宣布獨立的實力，四成左右相信台灣已有能力宣布台獨。

調查也發現，要維持台灣的軍事安全，四成七台灣民眾認為應優先改善兩岸關係，三成四覺得優先強化和美國 的關係較重要，百分之八有其他主張，一成無意見。

從政黨傾向看，國民黨支持者有八成一主張應優先改善兩岸關係，民進黨支持者有六成八傾向優先強化和美國的關係；無政黨傾向的中立民眾中，有四成四認為應優先改善兩岸關係，二成八覺得應優先強化和美國的關係。

從統獨立場來看，傾向統一者有八成七主張應優先改善兩岸關係，傾向獨立者則有近六成認為應優先強化和美國的關係，希望台灣永遠維持現狀者，五成四認為應優先改善兩岸關係，二成五覺得應優先強化和美國的關係。

整體來看，有六成八台灣民眾認為目前兩岸關係偏緊張狀態，二成三的人覺得偏和緩狀態，百分之九無意見。

逾半認台灣國際空間會被限縮

對於目前的兩岸關係走向，僅一成八民眾認為有利於我們的外交拓展，五成五的人認為會限縮台灣的國際空間，一成八覺得沒有影響。

分析顯示，認為兩岸偏向緊張狀態者，六成三覺得目前的兩岸關係走向會限縮台灣國際空間，僅一成八覺得有利外交拓展；即便是認為兩岸關係和緩者，也有四成覺得現階段的兩岸關係走向不利於台灣的外交拓展，僅二成二覺得有利。