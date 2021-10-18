中國8月測試極音速飛彈 可載核彈頭 嚴重挑戰美空防系統

專家描述的極音速飛彈的飛行途徑，與傳統導彈不同，雷達極難事先偵測到，無法提前在半空摧毀，因此空防門戶大開，嚴重威脅國家安全。(Getty Images)

英國「金融時報」(Financial Times)報導，消息人士透露，中國 曾在8月測試一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈(hypersonic missile )，這枚飛彈進入太空 繞地球一圈，而後進入大氣層朝目標前進，雖然擊中地點離目標還差39公里，但已顯示中國在極音速武器上的進展遠超過美方預期，讓「美國 政府驚訝」。

美國、俄羅斯和中國等八個國家都在發展極音速武器，中國此次試飛的極音速飛彈靠火箭進入太空，隨後仰賴「超音速燃燒衝壓噴射發動機」驅動運行。

音速五倍飛行 更快擊中目標

極音速飛彈飛行速度至少五馬赫(Mach)，為音速五倍以上。

傳統彈道飛彈飛到太空後下降擊中目標，飛行軌跡呈拋物線，極音速飛彈則只飛到大氣層，高度較低，可能更快擊中目標，敵方也更難追蹤和攔截。

麻省理工學院(MIT)研究中國核武政策的專家傅泰林(M. Taylor Fravel)說，搭載核彈頭的極音速滑翔飛行器，能使旨在摧毀彈道飛彈的美國飛彈防禦系統「失效」。

美軍官員近幾個月多次就中國核武實力增加提出警告，尤其在衛星影像顯示中國正在建立200多個洲際飛彈地下發射室之後；中國並未簽署任何軍備管制協議。

中研製新武器 進展超出預期

空軍部長肯達爾(Frank Kendall)9月暗示，中國正在研製新武器，且取得長足進展，包括「從太空進行全球打擊的潛力」。他不願說明細節，只說中方正在研製的武器類似蘇聯曾在冷戰時期部署，但後來放棄的「部分軌道轟炸系統」。

此外，北美防空司令部(NORAD)司令范赫克(Glen VanHerck)8月表示，中方「展現十分先進的極音速滑翔飛行器能力」，他警告，這將對北美防空司令部預警威脅和評估攻擊的能力構成重大挑戰。

理論上可飛越南極 挑戰美軍飛彈防禦系統

消息人士指出，中國測試的極音速武器理論上能飛越南極，對美軍構成挑戰，因為美國飛彈防禦系統主要防範飛越北極路線的飛彈。

根據報導，各方推斷中國在8月間測試極音速飛彈使用長征二號丙(2C)載運火箭發射升空。圖為8月24日長征二號丙運載火箭在中國酒泉衛星發射中心發射升空。這是第79次的長征二號丙火箭發射，但中方沒有宣布第78次的發射。(中新社)

長征二號丙火箭 曾秘密發射

中國已用長征火箭將極音速滑翔飛行器送上繞地軌道，中方通常會公布長征火箭發射的消息，但隱瞞8月搭載極音速飛彈發射的這一次。

報導引用觀察人士的分析報導指，中方通常使用長征二號丙(2C)火箭發射，由中國運載火箭技術研究院負責，在今年7月19日時官方社群平台發布第77次的長征二號丙(2C)火箭發射，在8月24日則再宣布第79次的發射。但缺乏第78次發射的發布，因此產生各方猜測是否有秘而不宣的發射任務。報導指，中國運載火箭技術研究院沒有問覆金融時報的詢問。

美國防部發言人柯比(John Kirby)不評論這篇報導，只說「我方已表明，我們關切的是中方持續追求的軍事能力只會加劇區域和更廣泛地區的緊張，這就是我們認為中方是必須關注其軍事發展進度的首要對象之一」。