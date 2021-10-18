呼籲抵制北京冬奧 3美籍西藏、香港人攀衛城揮旗被捕

北京冬奧聖火點燃儀式彩排17日在希臘雅典舉行時，遭兩名美國籍的香港人及一名藏人女青年鬧場，但他們打出的橫幅旋即被警方撤下，抗議人士也被逮捕。（美聯社）

2022北京 冬奧聖火傳遞儀式將在18日於雅典舉行，但兩名均為美國公民的香港 男子及一名藏人女子17日在雅典衛城懸掛橫幅，抗議中國 「種族滅絕」，不過橫幅旋即遭警方撤下，抗議人士也被逮捕拘留。

涉案三人是以遊客身分進入雅典衛城，並攀爬維護工程的鷹架，保安反應迅速，立刻拿走其中一位抗議青年手中的標語，但另外兩位已成功攀登，展開西藏雪山獅子旗和寫著「光復香港 時代革命」(Free Hong Kong Revolution)的標語，並高呼「自由西藏」、「抵制2022北京冬奧」、「沒有自由就沒有奧運」等口號。

警方獲報後趕抵現場，隨即逮捕三人並拘留，整起抗議事件只維持10分鐘；總部位於紐約的「自由西藏學生組織」(Students for a Free Tibet)隨後證實，涉案的藏族青年澤拉．佐克桑(Tsela Zoksang)、香港青年蕭喬伊(Joey Siu)與另一名未具名的香港青年均為該組織成員。

UPDATE: Tsela and Joey will remain detained for the night and will appear before a Greek court tomorrow at 10:00am Athens time. pic.twitter.com/MDVw9hoU1l — Students for a Free Tibet (@SFTHQ) October 17, 2021

三名抗議青年被捕後發表聲明，指控國際奧委會對中國漠視人權視而不見；聲明中說：「現在是國際社會中所有有良知的人站出來抵制2022北京冬奧的時刻，否則等同於認同中國政府種族滅絕的行徑；國際奧委會允許中國舉辦奧運，就是在向世界表示，大家可以對中國政府在香港、西藏、新疆、內蒙古等地犯下的的種族滅絕與違反人類罪視而不見。」

基於古蹟保護的目的，雅典衛城向來禁止作為抗議場地使用，但由於衛城地勢居高臨下，再加上衛城本身的名氣，一直是每次奧運會在共產國家舉辦時，抗議人士首選的抗議地點；國際奧委會對此議題則低調不回應，表示「這不在委員會職權範圍內」。