美加軍艦聯合通過台海 解放軍批「危害和平」

美國海軍17日證實美軍「杜威號」飛彈驅逐艦、加拿大「溫尼伯號」巡防艦17日聯合通過台灣海峽。圖為「杜威號」2017年5月6日航行南海時的照片。(路透)

美國 海軍17日證實美軍「杜威號」飛彈驅逐艦、加拿大「溫尼伯號」巡防艦17日聯合通過台灣 海峽。中共解放軍東部戰區發言人施毅當晚表示，美加軍艦航經台灣海峽時，解放軍海空兵力全程跟監警戒。他批評，美加此舉嚴重危害台海和平穩定。

美軍表示，美軍勃克級(Arleigh Burke-class)導向飛彈驅逐艦「杜威號」(USS Dewey)14日、15日與加拿大皇家海軍哈利法克斯級(Halifax-class)巡防艦「溫尼伯號」(HMCS Winnipeg)一同通過台海。

美軍還說：「杜威號與溫尼伯號通過台海，展現出美國與盟邦、夥伴對自由開放印太地區的承諾。」

美國海軍17日證實美軍「杜威號」飛彈驅逐艦、加拿大「溫尼伯號」巡防艦17日聯合通過台灣海峽。圖為「溫尼伯號」2020年11月15日在亞太地區進行軍演。(路透)

中國 智庫「南海戰略態勢感知計畫」(SCS Probing Initiative)稍早也指出，美軍第七艦隊新聞官向香港記者證實杜威號和溫尼伯號上週聯合通過台海。

美軍杜威號為Flight IIA型勃克級驅逐艦，可承擔多種任務，能搭載兩架具有空戰、潛戰和水面戰能力的MH-60直升機，設計目的是獨立作戰或與航空母艦打擊群、水面行動群或兩棲戰備群一起作戰。

杜威號9月抵達日本橫須賀港，加入第七艦隊作戰陣容。

目前海峽兩岸關係趨於緊張，已引發國際關切。路透報導，中國大陸軍機過去一年多來屢次侵入台灣防空識別區(ADIZ)，引發台灣憤怒。本月1日起，中國更在四天內派了約150架軍機進入台灣防空識別區。

針對美國驅逐艦「杜威號」與加拿大巡防艦「溫尼伯號」上週航行通過台灣海峽，中共解放軍東部戰區官方微博消息引述發言人施毅指出，10月15日，美加軍艦過航台灣海峽，解放軍東部戰區海空兵力全程跟監警戒，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁」。

施毅批評，「美加勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣，嚴重危害台海和平穩定。」他並重申，「台灣是中國領土一部分」，指戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

目前幾乎每個月都有美國海軍艦艇穿越台灣海峽，令北京憤怒指控華府挑起區域緊張。美國盟友有時也會派船艦行經台海，包括9月27日通過的英國皇家海軍里契蒙號(HMS Richmond)巡防艦。

台國防部表示，17日又有三架共機(兩架殲16戰機、一架運8反潛機)侵擾台灣西南防空識別區。