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環保少女童貝里：「COP26」不會有多大改變

編譯陳韻涵／綜合16日電
環保少女童貝里不認為COP26會帶來多大改變。(Getty Images)
環保少女童貝里不認為COP26會帶來多大改變。(Getty Images)

瑞典環保少女葛瑞塔‧童貝里(Greta Thunberg)16日表示，月底即將在蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)登場的聯合國氣候峰會雖然被視為人類避免全球暖化危機的最後機會，但不太可能「造成多大改變」。

童貝里發起的「周五為未來而戰」(Fridays for Future)運動在世界各地開花，促成無數場環保街頭遊行，但她認為環保人士需要持續推動真正的改變。

她在瑞典斯德哥爾摩的氣候場邊音樂會說：「就目前看來，聯合國氣候變遷公約締約國(COP)不會造成重大轉變，我們要持續努力，我當然希望，人們可以突然領略到我們正面臨存亡危機並採取行動。」

來源：Reuters

聯合國氣候變遷公約締約國第26屆大會(COP26)本月31日到下月12日在蘇格蘭舉行，將是繼2015年具指標性的巴黎氣候峰會後，最大型的氣候會議，且被視為訂定全球減排目標的關鍵。

童貝里表示，COP26等國際峰會「匯聚許多人，可能改變事情，所以我們必須利用這個機會做出真正的改變。」

童貝里強調，「必須轉移試圖創造漏洞的焦點，確實拯救地球。」

COP26將試圖說服主要發展中經濟體更努力減少碳排放，並讓富國願意資助窮國適應氣候變遷。

氣候變遷 聯合國 瑞典

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