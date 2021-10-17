環保少女童貝里：「COP26」不會有多大改變

環保少女童貝里不認為COP26會帶來多大改變。(Getty Images)

瑞典 環保少女葛瑞塔‧童貝里(Greta Thunberg)16日表示，月底即將在蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)登場的聯合國 氣候峰會雖然被視為人類避免全球暖化危機的最後機會，但不太可能「造成多大改變」。

童貝里發起的「周五為未來而戰」(Fridays for Future)運動在世界各地開花，促成無數場環保街頭遊行，但她認為環保人士需要持續推動真正的改變。

她在瑞典斯德哥爾摩的氣候場邊音樂會說：「就目前看來，聯合國氣候變遷 公約締約國(COP)不會造成重大轉變，我們要持續努力，我當然希望，人們可以突然領略到我們正面臨存亡危機並採取行動。」

來源：Reuters

聯合國氣候變遷公約締約國第26屆大會(COP26)本月31日到下月12日在蘇格蘭舉行，將是繼2015年具指標性的巴黎氣候峰會後，最大型的氣候會議，且被視為訂定全球減排目標的關鍵。

童貝里表示，COP26等國際峰會「匯聚許多人，可能改變事情，所以我們必須利用這個機會做出真正的改變。」

童貝里強調，「必須轉移試圖創造漏洞的焦點，確實拯救地球。」

COP26將試圖說服主要發展中經濟體更努力減少碳排放，並讓富國願意資助窮國適應氣候變遷。