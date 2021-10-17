各國領袖聚首「COP26」 目標：全球限升溫1.5度

即將於10月底11月底在英國葛拉斯哥市召開的聯合國氣候變遷大會，各界期盼甚深。圖為葛拉斯拉哥市會場外，藝術團體人士在牆上作畫，呼籲重視地球氣候變遷的衝擊。(Getty Images)

面對氣候變遷 加劇，11月即將在蘇格蘭格拉斯哥市舉行的「聯合國 氣候變遷綱要公約締約國第26屆大會」(COP26)時機再重要也不過；這項年度大會將由世界領袖參加，但很多重要事項，都由各國部長及致力於因應氣候課題的高階官員商議而定。

有線電視新聞網(CNN)16日報導，COP26便是「綱要公約簽約國第26次集會」的簡稱。聯合國8月出版最新科學報告指出，地球暖化 現象比科學界原先料想更快，2020年代截止之前，把溫室氣體排放至少砍半，對減少氣候危機造成的巨災至關重要。

過去一年間世上很多地方要命的山林野火及大洪水發作，讓世人幾乎不再懷疑發生氣候變遷，地球每個角落都受到影響。聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)日前呼籲世界領袖要起而行動，不然人類正邁向氣候大災難。

聯合國氣候變遷綱要公約締約國大會規模龐大，除主要會議以外，另舉辦很多場邊會議，與會者有商業界人士、化石燃料業代表、氣候活躍人士等，對氣候危機都有影響力。

「COP21」曾簽署巴黎協定

2015年在巴黎舉行的第21屆大會(COP21)上，190多國簽署巴黎協定(Paris Agreement)，限制全球溫度上升不得高於工業化時代以前達攝氏2度，最好是1.5度。

差個攝氏0.5度聽來或許沒什麼，但科學界指出，任何暖化超過1.5度，都會引發劇烈又頻繁的極端氣候；例如暖化限制在1.5度而非2度，就可以讓大約4億2000萬人免於經常受到極端熱浪之苦。

科學界認定「攝氏2度」是重大門檻值，決定極端天氣是否會把世界某些人口最稠密地區化為無法居住的荒漠或遭洪水淹沒。

雖然巴黎協定就追求因應氣候危機堪稱劃時代時刻，但它並未納入世界該如何達成目標的細節；接下來的幾屆締約國大會曾試著制定更有雄心的相關計畫，勾勒詳細的行動路徑。

今年在紐約舉行的聯合國大會上，最熱議命題除「新冠疫情」外，就屬「氣候」；美、中兩國都宣布將投注新的心力來克服氣候危機，此舉意味世上兩個最大溫室氣體排放國有意願合作，採取更大行動因應氣候問題。

英國國會議員、COP26主席沙爾馬(Alok Sharma)指出，盼今年大會能達成幾項重大目標，例如致力於限升溫於1.5度、富裕國家提供1000億美元協助開發中國家減少溫室氣體排放、減少甲烷排放等。