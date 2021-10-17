拜登政府 將開發7個大型風力發電場 估減排7800萬噸CO2

拜登政府上周已宣布，在美國東、西海岸及墨西哥灣開發七個大型海上風力發電場。圖為拜登總統15日在康州大學推銷他的總預算案。(美聯社)

拜登 政府上周已宣布，在美國東、西海岸及墨西哥 灣開發七個大型海上風力發電場；有關項目是拜登應對氣候變遷能源計畫的一部分，目標是到2030年經由這些風電場，產生足夠1000多萬個家庭使用的電力。

內政部長哈蘭(Deb Haaland)表示，其部門計畫在2025年之前，在緬因州、紐約州 、大西洋中部、南、北卡州、加州、俄勒岡州及墨西哥灣等沿岸地區開發七個大型海上風力發電場，除了可減排約7800萬噸二氧化碳外，同時創造多達7.7萬個工作職位。

哈蘭又說，除了海上風能外，內政部正在與其他聯邦機關合作，在公共土地上增加可再生能源，目標是到2025年時，至少有25吉瓦(GW，1吉瓦等於1000兆瓦)的陸上可再生能源是來自風能及太陽能。

海洋能源管理局今年初，已完成對麻州海岸 Vineyard Wind 項目的建設和運營計畫審查，紐約長島的 South Fork 風電場及新澤西州的 Ocean Wind 項目也在審查中。

Vineyard Wind 預計將產生約800兆瓦電力，South Fork可生產132兆瓦的電力，Ocean Wind 則更可生產1100 兆瓦電力，可供50萬戶家庭供電。

由於海上風力發動計畫勢必與環保組織、漁業組織及其他海洋使用者造成潛在衝突，哈蘭與海洋能源管理局局長萊夫頓(Amanda Lefton)均表示，會盡快與有關人士接觸聽取意見。

聯邦能源部已表示，將斥資1150萬元研究海上風電場可能對鳥類、蝙蝠及海洋哺乳動物所造成的風險，其中包括在東海岸調查商業魚類及海洋無脊椎動物種群的變化。在西海岸則會監測對海洋哺乳動物及海鳥所造成的影響。

一些商業漁業企業早前表示，東海岸海上風電項目會影響業界撈捕扇貝、龍蝦等海產。環保組織也擔心大型渦輪機會殺死數以千計的海鳥。

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)表示，為了讓居住在沿海地區的國民看到海上風能的好處，必須確保與捕魚業及海洋生物共存，藉以保護周圍的生態系統，而這正是這項投資的目的。

來源：CNBC Television