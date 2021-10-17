為3.5兆預算案槓上桑德斯 曼欽：我不會聽令社會主義者

對拜登總統的國家預算開支理念不同，民主黨內溫和中間派的曼欽參議員(圖)，與激進自由派掌門人桑德斯參議員，兩人近日針鋒相對，隔空交戰。(路透)

參院民主黨內部立場兩極化問題愈演愈烈，參議員桑德斯 (Bernie Sanders，佛蒙特州)數周來不斷呼籲曼欽(Joe Manchin)支持拜登總統全部議程、15日還在曼欽家鄉西維吉尼亞州報紙撰文，引爆曼欽強烈反彈；曼欽15日晚表示他受夠了，「我不會聽社會主義者的命令」。

現年74歲的曼欽發表聲明反駁道：「國會應該對任何額外支出謹慎行事，我不會投票支持政府的魯莽擴張計畫。自稱獨立派的社會主義者的任何專欄，也改變不了這一點。」曼欽還表示，「這不是第一次有外州人試圖告訴西維吉尼亞州人什麼才是對他們最好的，儘管那與我們州毫無關係。」

現年80歲的進步派參議員桑德斯在參院與民主黨人結盟，但技術上來說，他仍是獨立議員；桑德斯一直在各媒體力推民主黨3.5兆元預算 案，溫和派的曼欽偶爾回應，但15日晚上的聲明是他反彈最強烈的一次；桑德斯在曼欽「自家後院」發表專欄文章的作法，顯然已越過曼欽的界限。

來源：Reuters

桑德斯在西維州報紙專欄中闡述他提議的聯邦醫療保險(Medicare)擴張計畫和藥品定價改革計畫，將如何幫助西維州。西維州是貧困州，過去得到許多聯邦計畫資助。桑德斯還強調預算法案中的氣候行動、帶薪休假擴展和其他計畫，指出若曼欽堅持縮減預算案，這些計畫可能會遭刪除。

對拜登總統的國家預算開支理念不同，民主黨內溫和中間派的曼欽參議員，與激進自由派掌門人桑德斯參議員(圖)，兩人近日針鋒相對，隔空交戰。(美聯社)

桑德斯特別點明曼欽和亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)，說他倆都反對花費3.5兆億元。他寫道，「多項民調顯示，此法案獲得壓倒性支持。但我們面臨的政治問題是，在50比50的參院中，我們需要每位民主黨參議員投下贊成票。現在我們只有48票，有兩位民主黨參議員仍然反對，其中包括參議員曼欽在內。」

過去意見不同 僅用外交辭令應對

曼欽和桑德斯都在多數黨領袖舒默(Chuck Schume)領導的團隊中工作，兩人在黨團立場兩極，但過去他們就算公開場合意見不同，仍常使用外交辭令應對；直到上周桑德斯開始向曼欽和席納瑪施壓，要求他們加快就拜登議程包括醫療保健和教育擴張等項目進行談判後，兩人各自舉行記者會對峙；桑德斯15日再次找記者談話，箭頭繼續直指曼欽和席納瑪。

曼欽曾表示他支持的是1.5兆元預算案，聲稱這是他的妥協立場；但桑德斯最早希望的預算案數字其實是6兆元，視3.5兆元為他讓步結果。兩人在敲定拜登議程規模的明顯分歧，正是民主黨透過預算協調程序(budget reconciliation process)協調50位參議員支持預算過關的困難縮影。

拜登15日承認，3.5兆元預算數字不太可能通得過，但他誓言一旦預算案過關，他會動用額外經費來實踐目標。