曼欽反對 拜登恐刪潔淨電力預算 「對抗氣候變遷法案」受挫

拜登總統早在8月即發表有關乾淨能源的政策，但3.5兆元的預算案在國會受挫，「潔淨電力計畫」可能遭刪除。(Getty Images)

民主黨中間派關鍵人物、西維吉尼亞州 聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對之下，拜登 總統對抗氣候變遷 法案中的最重要項目，可能從3.5兆元的預算包裹法案中剔除，以便讓預算案過關；這顯示拜登本月底在蘇格蘭格拉斯哥參加「聯合國氣候變遷綱要公約締約國第26屆大會」(COP26)時，領導全球遏制氣候變遷的形象將會被削弱。

減碳目標打折 削弱拜登領導形象

紐約時報報導，國會助理及了解內情的遊說人士指出，可能遭到刪除的項目便是加速以風力、太陽能、核能取代使用煤炭與天然氣發電廠的方案。

美國保護地球的抗議者在華盛頓集會，抗議企業將利益置於保護生態、對抗氣候變遷之上。(Getty Images)

拜登曾想用「潔淨電力計畫」證明，溫室氣體最大排放國美國開始認真保護環境；拜登曾矢言，美國將在2030年前把溫室氣體排放量降到2005年水準的一半。

煤炭重鎮代表 曼欽反對潔淨電力

曼欽代表的西維吉尼亞州為煤炭重鎮，兩黨在參院席次各半的情況下，拜登法案必定需要獲得曼欽支持，才有希望過關；三名知情人士說，曼欽之前已經告訴白宮，堅決反對「潔淨電力計畫」，因此白宮幕僚現正重新草擬不包括對抗氣候變遷的法案條文，並設法透過其他政策的拼拼湊湊，達到降低碳排放量的目標。

白宮發言人帕特爾(Vedant Patel)不願針對特定法案發表評論，僅表示：「白宮目前正努力推動拜登對抗氣候變遷的目標，要讓美國能在增進國內產業及良好職缺成長的同時，達到減碳目標。」

曼欽發言人魯尼恩(Sam Runyon)則透過電郵發表聲明說：「曼欽已經明確表達，他所憂慮的是使用納稅人稅金幫私人公司花錢，做一些他們已經在做的事情。他持續支持對抗氣候變遷的政策，但同時要能保障美國的能源獨立，確保能源供應可靠。」

共和黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員雪莉‧卡皮托(Shelley Moore Capito)則說，強烈反對潔淨電力計畫，理由是計畫設計的終極目的是為了消除煤炭及天然氣在電力能源當中的使用，「我們州勢必遭受重大衝擊」。

主張對抗氣候變遷的抗議者在華盛頓集會，抗議企業將自身利益置於保護地球之上。(Getty Images)

氣候政策入法 原可望降低溫室氣體

規模1500億元的潔淨電力計畫(clean electricity program)在拜登對抗氣候變遷法案當中占有重要地位。計畫內容包括對於獎勵不再燃燒石化油料、轉型使用可再生能源(renewable energy)的電力業者，對於繼續使用石化油料的電力業者則祭出懲罰手段。

專家指出，這項計畫將可在未來十年裡，大幅降低導致地球溫度上升的溫室氣體(greenhouse gas)，可望創下美國史上對抗氣候變遷最強而有力的政策；拜登希望將氣候政策入法，讓政策影響力能延續到他卸任後很長時間，不論誰當政都得施行。

參與參院民主黨團草案討論的氣候變遷問題專家史托克斯(Leah Stokes)說，潔淨電力計畫絕對是包裹法案當中最重要的項目，需要有這項計畫才能達到對抗氣候變遷的目標，「事實就是如此，但現在我們做不到了，令人頗為難過」。