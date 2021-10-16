我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

聖妞現象報到 美冬季乾旱恐將持續惡化

編譯林梅婕／綜合15日電
聖妞現象再臨，今各美國西北部和大平原北部將潮濕寒冷，南部則高溫乾燥。圖為加州聖塔芭芭拉山火後一片荒凉。（美聯社）
聖妞現象再臨，今各美國西北部和大平原北部將潮濕寒冷，南部則高溫乾燥。圖為加州聖塔芭芭拉山火後一片荒凉。（美聯社）

美國國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)氣象預報中心宣布，聖妞現象(La Niña，又稱反聖嬰現象)已出現，在過去一個月進入熱帶太平洋海域，預期今年冬季將持續乾旱。

典型的聖妞現象影響下，太平洋西北部和北美大平原北部地區都會比平常更加潮濕和寒冷，冬季氣候更加明顯；但在南部卻恰恰相反，在聖妞現象左右下，反而比平常還要高溫和乾燥，這代表西南部乾旱的現象恐怕會持續惡化。

至於東南地區受聖妞的影響則是會變得比較乾燥，但熱帶型氣候發生的頻率會相對增加，颶風的生成也會更加頻繁。

氣象預報中心在14日的聲明中表示，聖妞現象將在未來幾個月持續影響全美的氣溫和降水量；氣象顧問小組也表示，7月以來對聖妞現象有利的氣候條件，就不斷生成。

NOAA預計10月21日發表全美冬季的氣候預測報告，屆時將會有極大篇幅是與聖妞現象有關的內容；當局也預測，聖妞現象在2021年至2022年冬季期間發生的機率將近九成；而據NOAA表示，聖嬰現象及聖妞現象固定每三年至五年都會發生一次。

聖妞現象期間，大氣上層及海洋表面上較弱的氣流，會形成影響全球的噴射氣流(jet stream)，同時也和冬季風暴及颶風的嚴重程度有關。

「聖妞現象與加勒比海和熱帶大西洋上的垂直風切減少有關。」科羅拉多州立大學大氣學者克洛茨巴赫(Phil Klotzbach)解釋說：「風切過多通常是造成大西洋颶風季結束的原因，而聖妞現象可能延長颶風的活躍期。」

今年颶風季開始時，氣象專家就曾提醒應多關注10月的聖妞現象，因為颶風季後期，會變得更加活躍。

颶風 美國 風暴

上一則

最新研究：洪災威脅美200萬哩路 恐1/4醫院、機場關閉

下一則

3合一 中國天宮太空站明年完工 盼持續運作10年

延伸閱讀

反聖嬰現象形成 加州乾旱恐持續到明年初春

反聖嬰現象形成 加州乾旱恐持續到明年初春
極端天氣衝擊 台灣茶農苦不堪言

極端天氣衝擊 台灣茶農苦不堪言
解旱象 灣區10月下旬可望大量降雨 有助平息野火季

解旱象 灣區10月下旬可望大量降雨 有助平息野火季
「極度乾旱」 加州今夏天氣 百年來最乾燥

「極度乾旱」 加州今夏天氣 百年來最乾燥

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國國防部前首席軟體官柴蘭。(取自US Air Force網站)

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

2021-10-11 10:49

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差