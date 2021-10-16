聖妞現象報到 美冬季乾旱恐將持續惡化

聖妞現象再臨，今各美國西北部和大平原北部將潮濕寒冷，南部則高溫乾燥。圖為加州聖塔芭芭拉山火後一片荒凉。（美聯社）

美國 國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)氣象預報中心宣布，聖妞現象(La Niña，又稱反聖嬰現象)已出現，在過去一個月進入熱帶太平洋海域，預期今年冬季將持續乾旱。

典型的聖妞現象影響下，太平洋西北部和北美大平原北部地區都會比平常更加潮濕和寒冷，冬季氣候更加明顯；但在南部卻恰恰相反，在聖妞現象左右下，反而比平常還要高溫和乾燥，這代表西南部乾旱的現象恐怕會持續惡化。

至於東南地區受聖妞的影響則是會變得比較乾燥，但熱帶型氣候發生的頻率會相對增加，颶風 的生成也會更加頻繁。

氣象預報中心在14日的聲明中表示，聖妞現象將在未來幾個月持續影響全美的氣溫和降水量；氣象顧問小組也表示，7月以來對聖妞現象有利的氣候條件，就不斷生成。

NOAA預計10月21日發表全美冬季的氣候預測報告，屆時將會有極大篇幅是與聖妞現象有關的內容；當局也預測，聖妞現象在2021年至2022年冬季期間發生的機率將近九成；而據NOAA表示，聖嬰現象及聖妞現象固定每三年至五年都會發生一次。

聖妞現象期間，大氣上層及海洋表面上較弱的氣流，會形成影響全球的噴射氣流(jet stream)，同時也和冬季風暴 及颶風的嚴重程度有關。

「聖妞現象與加勒比海和熱帶大西洋上的垂直風切減少有關。」科羅拉多州立大學大氣學者克洛茨巴赫(Phil Klotzbach)解釋說：「風切過多通常是造成大西洋颶風季結束的原因，而聖妞現象可能延長颶風的活躍期。」

今年颶風季開始時，氣象專家就曾提醒應多關注10月的聖妞現象，因為颶風季後期，會變得更加活躍。