神舟13號升空 3人首駐太空半年…中國首位出艙女太空人

15日晚，甘肅酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行神舟13號載人飛行任務出征儀式。圖為三名太空人翟志剛(左起)、王亞平和葉光富。（新華社）

中國 神舟13號載人太空船16日凌晨零時23分升空，搭載太空船的長征二號「F遙13」運載火箭，在甘肅酒泉衛星發射中心按預定時間點火發射後，約582秒後，神舟13號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，順利將翟志剛、王亞平、葉光富三名太空人 送入太空；中國載人航天工程辦公室表示，飛行乘組狀態良好，發射成功。

太空船由太空人翟志剛、王亞平和葉光富組成，三名太空人將首次在軌駐留六個月，中國女太空人將首次進駐中國太空站，王亞平將成為中國首位出艙的女性太空人，她將執行太空出艙任務，也將成為中國首位在太空行走的女性。

這是中國載人航天工程開始以來的第21次飛行，也是空間站階段的第二次載人飛行；中國媒體報導，神舟13號任務完成後，中國太空站工程將由關鍵技術驗證階段轉入在軌建造階段，進一步鞏固太空強國地位。

中國神舟13號載人太空船16日凌晨在甘肅酒泉衛星發射中心升空，船箭分離後，已進入預定軌道。三名太空人將進駐天宮太空站，首次在軌駐留六個月，並出艙活動。（新華社）

官方新華社報導，太空船入軌後，將按照預定程序，與天和核心艙 和天舟二號、天舟三號組合體自主快速交會對接；太空人也將進駐天和核心艙，開啟為期六個月的在軌駐留，開展機械臂操作、出艙活動、艙段轉移等工作，進一步驗證太空人長期在軌駐留、再生生保等關鍵技術。

神舟13號載人飛行任務，曾引發一些西方國家擔憂中國太空事業發展太快；中國外交部發言人趙立堅15日在例行記者會上表示，此次任務是中國太空站關鍵技術驗證階段的決勝之戰，亦是太空站在軌建設過程中，承前啟後的關鍵之戰。

中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，已針對神舟13號乘組將要實施的出艙活動、在軌開展的實驗研究，以及遙操作交會對接試驗、機械臂輔助貨運太空船轉位試驗等項目重點訓練。

他表示，此後中國將全面轉入太空站建造階段，其間，神舟15號乘組將與神舟14號乘組開展在軌輪換，並在2022年底前完成太空站三艙組合體建造。

關於中國太空站後續建造，林西強表示，共規畫六次飛行任務：首先發射天舟四號貨運太空船，運送補給物資，為隨後實施的神舟14號載人飛行任務做準備；神舟14號乘組在軌道駐留期間，將先後發射問天實驗艙和夢天實驗艙，與天和核心艙對接，進行艙段轉位，在明年年底前完成太空站三艙組合體建造。

「隨後實施天舟五號貨運補給和神舟15號載人飛行任務，神舟15號乘組將與神舟14號乘組開展在軌輪換。」林西強說，對太空站狀態進行全面評估後，將轉入太空站應用與發展階段；後續，將擇機發射巡天太空望遠鏡，與太空站共軌長期獨立飛行，開展巡天觀測，短期停靠太空站進行補給和維護升級。