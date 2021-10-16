我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

神舟13號升空 3人首駐太空半年…中國首位出艙女太空人

特派記者賴錦宏／北京報導
15日晚，甘肅酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行神舟13號載人飛行任務出征儀式。圖為三名太空人翟志剛(左起)、王亞平和葉光富。（新華社）
15日晚，甘肅酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行神舟13號載人飛行任務出征儀式。圖為三名太空人翟志剛(左起)、王亞平和葉光富。（新華社）

中國神舟13號載人太空船16日凌晨零時23分升空，搭載太空船的長征二號「F遙13」運載火箭，在甘肅酒泉衛星發射中心按預定時間點火發射後，約582秒後，神舟13號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，順利將翟志剛、王亞平、葉光富三名太空人送入太空；中國載人航天工程辦公室表示，飛行乘組狀態良好，發射成功。

太空船由太空人翟志剛、王亞平和葉光富組成，三名太空人將首次在軌駐留六個月，中國女太空人將首次進駐中國太空站，王亞平將成為中國首位出艙的女性太空人，她將執行太空出艙任務，也將成為中國首位在太空行走的女性。

這是中國載人航天工程開始以來的第21次飛行，也是空間站階段的第二次載人飛行；中國媒體報導，神舟13號任務完成後，中國太空站工程將由關鍵技術驗證階段轉入在軌建造階段，進一步鞏固太空強國地位。

中國神舟13號載人太空船16日凌晨在甘肅酒泉衛星發射中心升空，船箭分離後，已進入...
中國神舟13號載人太空船16日凌晨在甘肅酒泉衛星發射中心升空，船箭分離後，已進入預定軌道。三名太空人將進駐天宮太空站，首次在軌駐留六個月，並出艙活動。（新華社）

官方新華社報導，太空船入軌後，將按照預定程序，與天和核心艙和天舟二號、天舟三號組合體自主快速交會對接；太空人也將進駐天和核心艙，開啟為期六個月的在軌駐留，開展機械臂操作、出艙活動、艙段轉移等工作，進一步驗證太空人長期在軌駐留、再生生保等關鍵技術。

神舟13號載人飛行任務，曾引發一些西方國家擔憂中國太空事業發展太快；中國外交部發言人趙立堅15日在例行記者會上表示，此次任務是中國太空站關鍵技術驗證階段的決勝之戰，亦是太空站在軌建設過程中，承前啟後的關鍵之戰。

中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，已針對神舟13號乘組將要實施的出艙活動、在軌開展的實驗研究，以及遙操作交會對接試驗、機械臂輔助貨運太空船轉位試驗等項目重點訓練。

他表示，此後中國將全面轉入太空站建造階段，其間，神舟15號乘組將與神舟14號乘組開展在軌輪換，並在2022年底前完成太空站三艙組合體建造。

關於中國太空站後續建造，林西強表示，共規畫六次飛行任務：首先發射天舟四號貨運太空船，運送補給物資，為隨後實施的神舟14號載人飛行任務做準備；神舟14號乘組在軌道駐留期間，將先後發射問天實驗艙和夢天實驗艙，與天和核心艙對接，進行艙段轉位，在明年年底前完成太空站三艙組合體建造。

「隨後實施天舟五號貨運補給和神舟15號載人飛行任務，神舟15號乘組將與神舟14號乘組開展在軌輪換。」林西強說，對太空站狀態進行全面評估後，將轉入太空站應用與發展階段；後續，將擇機發射巡天太空望遠鏡，與太空站共軌長期獨立飛行，開展巡天觀測，短期停靠太空站進行補給和維護升級。

圖為中國神舟13號船箭組合體轉運至酒泉發射區。（新華社）
圖為中國神舟13號船箭組合體轉運至酒泉發射區。（新華社）

太空人 中國 天和核心艙

上一則

NASA露西號啟航 12年任務探索太陽系奧秘

延伸閱讀

中國「神舟13號」升空 王亞平成首位駐站、出艙女性

中國「神舟13號」升空 王亞平成首位駐站、出艙女性
富豪瘋上太空 威廉批：好頭腦應先救地球

富豪瘋上太空 威廉批：好頭腦應先救地球
MLB／太空人不給長約 柯瑞亞想說再見

MLB／太空人不給長約 柯瑞亞想說再見
遊太空花多少？藍源保密 乘客是太空人？FAA保留

遊太空花多少？藍源保密 乘客是太空人？FAA保留

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國國防部前首席軟體官柴蘭。(取自US Air Force網站)

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

2021-10-11 10:49

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差