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最新研究：洪災威脅美200萬哩路 恐1/4醫院、機場關閉

編譯郭宣含／綜合15日電
聖妞現象影響，沿海一帶持續面臨洪水威脅。圖為路易斯安那州在颶風過後仍泡在水中。(美聯社)
聖妞現象影響，沿海一帶持續面臨洪水威脅。圖為路易斯安那州在颶風過後仍泡在水中。(美聯社)

非營利組織科技研究組織「第一街基金會」(First Street Foundation)公布的最新研究結果顯示，預估洪水來襲時，恐使全美逾四分之一道路，與四分之一的重要公共設施，面臨洪水風險。

該報告預估，全美逾200萬哩的道路面臨洪水風險，洪水恐使四分之一的重要建築與設施關閉，包括機場、醫院、政府建築、禮拜堂、博物館和學校；這份報告公布前，夏季在美國各州出現的洪災已造成數十人死亡，並毀損數十億元的公共建設。

這份報告列出洪水風險最高的區域，包括墨西哥灣和東南部海岸的沖積平原等「公認有洪水風險」的區域；第一街基金會也為各州的市郡進行風險評估。

第一街基金會研發長教授波特(Jeremy Porter)表示：「我們看到更多地方出現洪水，過去你想不到這些地方會面臨洪水高風險，例如西維吉尼亞和肯塔基州。」

波特指出：「我們發現全國25%重要公共設施面臨洪水風險，但僅有約14%住宅房地產有此風險。」在各類房地產類別中，住宅的風險最低。

公共設施的淹水風險只會更加惡化，因為氣候變遷致使極端降雨和海平面上升，洪水因而變得更加頻繁與嚴重。

第一街基金會指出，目前有200萬哩的道路受到影響，但這個數字預計30年內會上升至220萬哩；商業建築的洪水相關風險則會在2021至2051年間增加7%。根據該研究，現有3萬5776個重要共設面臨洪水風險，30年內則會上升至3萬7786個。

目前國會兩大法案涵蓋許多保護道路和大樓的防洪措施，包括目前仍未定案的1兆元公共建設案，和3.5兆元的預算案。

洪水 波特 房地產

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