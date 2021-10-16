我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

3合一 中國天宮太空站明年完工 盼持續運作10年

編譯潘勛／綜合15日電
中國的天宮空間站實驗室將於2022年完工，比國際空間站略小，可容六、七位太空人。（中新社）
中國的天宮空間站實驗室將於2022年完工，比國際空間站略小，可容六、七位太空人。（中新社）

中國天宮太空站很快就將在太空軌道峻工，一次能住三名太空人，而且太空人輪調期間，最高可住六人；天宮太空站首要是天和核心艙，接下來預計在2022年與夢天、問天兩實驗艙結合；中國載人太空飛行工程辦公室期盼天宮太空站能持續駐紮三名太空人，持續運作至少十年。

天和將與夢天、問天對接

紐約時報15日報導，天和核心艙2021年4月發射到地球軌道，是整個天宮太空站的中心，設有對接口，未來將與夢天、問天兩個模組及來訪的太空船對接；天和另有艙口，供太空人進出太空站。

問天及夢天兩實驗艙與天和核心艙結合後，太空人將在其中進行生物科技、微重力及太空材料科學等研究。

天舟及神舟為轉繼太空船

其他太空船將定期造訪天宮太空站，運來食物、補結及輪換太空人；天舟及神舟便是兩種轉繼太空船。

天舟是自動化太空船，為整個天宮太空站補給必需品及推進燃料；天舟1號載重6噸，約與一頭成年大象相當；其內部區分為貨艙及推進段。

由太空飛行員操作的神舟太空船則運載太空人及設備到天宮太空站，而神舟太空船則由繞軌模組、重返模組服務段組成；2021年夏季，神舟12號太空船載送湯洪波、聶海勝及劉伯明三位太空人抵達已建好部分的天宮太空船。

天宮比國際太空站小且輕

中國國家航天局指出，天宮太空站預計2022年底前組裝完成；竣工後的天宮太空站僅有三個模組，遠比現有的國際太空站來得小；國際太空站有16個模組，一般住有六到七名太空人。

天宮太空站也比國際太空站來得輕，最近添加俄國科學號(Nauka)實驗艙後，重約400噸。

天宮太空站主體的天和核心艙長16.6公尺，供太空人起居外，外部設有大型機械臂，將用來協助夢天、問天兩實驗艙就定位，另幫助太空人進行太空漫步之用；天和核心艙比起中國過去十年間發射的天宮一號及二號太空實驗艙大，重量24噸，也是兩具實驗艙的三倍。

中國表示，要發射11次太空火箭，才能完成天宮太空站，其中四次為載人任務，四次天舟太空船為太空站運補物資及燃料；天和核心艙、天舟二號及神舟12號發射任務都很順利。

太空人 天和核心艙 中國

上一則

聖妞現象報到 美冬季乾旱恐將持續惡化

下一則

神舟13號升空 女太空人王亞平二次飛天：期待、享受

延伸閱讀

中國「神舟13號」升空 王亞平成首位駐站、出艙女性

中國「神舟13號」升空 王亞平成首位駐站、出艙女性
富豪瘋上太空 威廉批：好頭腦應先救地球

富豪瘋上太空 威廉批：好頭腦應先救地球
MLB／太空人不給長約 柯瑞亞想說再見

MLB／太空人不給長約 柯瑞亞想說再見
遊太空花多少？藍源保密 乘客是太空人？FAA保留

遊太空花多少？藍源保密 乘客是太空人？FAA保留

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國國防部前首席軟體官柴蘭。(取自US Air Force網站)

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

2021-10-11 10:49

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差