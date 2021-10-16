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神舟13號升空 女太空人王亞平二次飛天：期待、享受

記者胡玉立／綜丘報導
「80後」女太空人王亞平16日是第二次上太空，將成為首位太空漫步的中國女太空人。（新華社）
「80後」女太空人王亞平16日是第二次上太空，將成為首位太空漫步的中國女太空人。（新華社）

中國首位駐站女太空人

搭載三位太空人的神舟13號太空船，北京16日凌晨自中國西北部戈壁沙漠發射升空、飛往中國新「天宮」空間站；其中，現年41歲的王亞平是史上首位派往中國新太空站工作的女性，對女性太空人和飛速發展的中國太空計畫來說，都是一大里程碑。

曾在太空講座40分鐘

王亞平是解放軍空軍少校和運輸機飛行員，2010年被招募為太空人；2013年她在神舟十號任務中，於軌道上待了15 天，還和中國6000多萬名學生進行40分鐘的科學講座，展示太空中的液體表面張力、做出功夫動作並回答問題。

王亞平2013年入選神舟十號太空人乘組的王亞平，當年6月11日搭乘神舟十號太空船首次飛向太空，是繼劉洋於2012年加入神舟九號太空任務之後，第二位進入太空的中國女性。

王亞平這次可望成為第一位進行太空漫步的中國女性；全球第一位進入外太空的女太空人，由蘇聯女太空人泰勒斯可娃(Valentina Tereshkova)在1963年寫下歷史。

「如果說第一次飛行更多的是新鮮和好奇，那麼第二次飛行，我覺得更多的則是期待和享受。」王亞平說：「飛天夢永不失重，科學夢張力無限。」

停留183天 最長1次

這次太空任務，王亞平與55歲的任務指揮官翟志剛和41歲的葉光富，將在太空停留183天；這也將是中國太空人在太空停留時間最長的一次。

王亞平曾在2015年接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時，談到自己首度自太空俯視地球的那一刻，她說：「當我第一次看向窗外，我意識到生命力的真正含義…那種美簡直無法理解。」

「女太空人計畫完整」

王亞平還提到，沒有女太空人的載人太空計畫是不完整的，「就像女人在家庭中的角色，女人有責任，我們也讓嚴肅使命變得更活潑愉快。」

她還表示，「我們女太空人的體重比較輕，執行任務起來更經濟。」

美國太空總署(NASA)指出，繼太空先鋒泰勒斯可娃之後，到今年3月，已有65位女性飛至太空。

美國首位女性上太空時間是在1983年，由女太空人兼物理學家莎莉．賴德(Sally Ride)創下歷史；當時的太空產業全由男性主導，對女性需求幾乎一無所知。

據2012年NASA口述歷史紀錄指出，當賴德準備乘坐STS-7號太空船時，NASA工程師曾問了她一個有名的問題：待在軌道上一星期需要多少衛生棉，「100是不是正確數字？」賴德說她當時簡短回道，建議將此數字減半。

倫敦國王學院(Kings College London)婦科醫生兼研究員簡恩(Varsha Jain)表示，女性月經周期在太空中似乎完全沒有改變；她研究發現，無論是在準備或進行太空飛行期間，大多數女太空人都選擇使用避孕藥，暫停月經。

爽膚水、精華液上太空

據中國官方媒體報導，為了替神舟十三號太空任務作好準備，9月份已運了六公噸食物、水、氧氣瓶、太空員服和其他必需品到天宮空間站；其中60瓶爽膚水、30瓶精華液、30瓶面霜以及女性衛生用品，都是專為王亞平準備的。

太空人 中國 美國

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