強制接種有效 美染疫、住院率雙降 6600萬人仍未接種

拜登總統14日呼籲尚未接種疫苗的6600萬人有必要接種疫苗，他說「現在還不是該鬆手的時候」。（歐新社）

拜登 總統14日表示，美國 實施防疫因應措施，國家正朝正確方向邁進；但他也呼籲尚未接種疫苗 的6600萬人有必要接種疫苗，這個數字「高的讓人無法接受」；凱瑟家庭基金會(KFF)新研究也顯示，如果有更多民眾接種，6月以來因新冠肺炎死亡的人數可再少9萬1100人。

拜登在白宮談話時指出，他上任至今提倡的疫苗規定已見效，並引用全國染疫病例和住院人數均見下降來佐證；他說美國過去六周單日新增病例減少47%，住院人數也少掉38%。

拜登表示：「這是重大進展，但現在還不是該鬆手的時候。我們還有更多事要做，現正處於扭轉新冠疫情的關鍵時刻。」

拜登呼籲更多企業挺身而出，實施接種疫苗的規定，他說這類規定不該是另一個分裂美國的議題；拜登政府仍持續對抗疫苗不實資訊，並宣導疫苗安全且有效的資訊。

拜登也強調有必要安全開放校園，他說輝瑞藥廠已將5至11歲孩童接種疫苗的數據交給聯邦食品暨藥物管理局(FDA)初步審查；拜登表示，一旦經授權就會有足夠的疫苗給全國5至11歲孩童，這樣家長就能帶孩子接種。

根據CDC數據，全美1億8800萬名、66.2%符合接種資格的人口已接種完成；大約有6600萬名、23.3%符合資格者尚未施打疫苗。

凱瑟家庭基金會一項最新研究發現，倘若有更高比率的民眾接種，6月以來因新冠死亡人數可以再少9萬1100人。

研究人員表示，他們利用CDC官方發布的死亡報告分析，查看今年6月至9月間新冠死亡人數，並排除完整接種雙劑疫苗後仍遭突破性感染的死亡人數，再以各家疫苗廠商宣稱的「疫苗有91%的保護力」的數據計算分析，假設死亡的10萬2469人均完整接種雙劑疫苗，其中至少有9萬人不會因新冠死亡。

此外，因未接種新冠疫苗染病者，在6月至8月間總共花費了57億元的醫療費用；凱瑟家庭基金會研究員克魯迪卡．雅明(Krutika Amin)呼籲政府，應加強推廣這兩項數據，向未接種民眾說明接種疫苗的好處及拒絕接種疫苗的風險。