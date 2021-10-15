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新冠病毒是人為？ 寮北蝙蝠研究：病毒可在室外演變

記者張聲肇／綜合報導
SARS-CoV-2病毒顆粒易致感染，科學家在寮國收集蝙蝠病毒樣本，其中三種冠狀病毒也會附在人類的細胞上。（美聯社）
SARS-CoV-2病毒顆粒易致感染，科學家在寮國收集蝙蝠病毒樣本，其中三種冠狀病毒也會附在人類的細胞上。（美聯社）

2020年夏天，科學家在寮國北部森林收集了一批蝙蝠病毒樣本，其中三種冠狀病毒表面的鉤子很像造成新冠疫情的SARS-CoV-2的鉤子，也會附在人類的細胞上；這表示，蝙蝠身上的冠狀病毒確可在實驗室外演變。

領銜研究這批蝙蝠病毒樣本的巴黎巴斯特研究所病毒專家艾洛瓦( Marc Eloit) 說，寮國蝙蝠的病毒「 比(造成新冠病疫的) SARS-CoV-2早期的病毒株還厲害，」更容易黏上人類細胞。他的研究上月已上在網路上發布，但還沒在科學期刊上刊出。

此一發現果然在病毒界造成轟動，有些專家認為這種類似SARS-CoV-2的病毒也許早就或多或少在感染人類，造成小規模的流傳，等到條件成熟，不無可能再度引爆類似當今仍在肆虐全球的新一波新冠病疫。

新冠病毒源起迄今仍爭議不休，有人認為不可能從動物身上天然進化到能夠感染人類的地步，中間必定「另有步驟」， 但是艾洛瓦團隊的發現，顯然指向天然進化是可能的。

未參與本研究的亞歷桑納大學病毒學家沃若比(Michael Worobey)說，寮國蝙蝠「天然毒」之說，可能扭轉病毒系人造或實驗室改造的說法。

艾洛瓦預測，科學界還會發現更多SARS-CoV-2的近親；他說，「我釣不到鱒魚，不表示河裡沒有鱒魚。」

SARS-CoV-2的基因結構首次公布時，科學界能找到的它的最近親，是中國科學家2016年在雲南省礦區發現的蝙蝠病毒RaTG13，兩者基因雷同度達96%。科學家研究兩者的突變史，初步結論是，它們的共同祖先大約在40年前感染了蝙蝠。

這兩種病毒都靠分子鉤(學名受體黏著域“receptor-binding domain”)附著在細胞的表面上， RaTG13的鉤子經過演化，能緊黏在蝙蝠細胞上，但僅能微弱依附在人體細胞上，而 SARS-CoV-2一旦附著在人體的呼吸系統，就可能演為致命的新冠病毒症。

艾洛瓦團隊發現極似SARS-CoV-2病毒帶原蝙蝠的地方，離中國科學家發現 RaTG13帶原蝙蝠的礦場約150哩；團隊在六個月內，捕捉了645隻分屬45種類的蝙蝠，共採集到20多種冠狀病毒，其中三種的分子鉤和SARS-CoV-2的極為類似。

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