我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

疫情下讀護理更踴躍 全美申請者增25萬人

編譯林梅婕／綜合14日電
加州佛雷斯諾護理專校一年級的學生艾瑪說，她認為疫情是學習的機會。疫期之間申請就讀護理學校的大學生不減反增。（美聯社）
加州佛雷斯諾護理專校一年級的學生艾瑪說，她認為疫情是學習的機會。疫期之間申請就讀護理學校的大學生不減反增。（美聯社）

受到新冠疫情影響，各大醫院所都面臨人力枯竭的窘況，許多護理人員因為工作壓力負擔過重提前退休或離職，然而，申請就讀護理學校的大學生卻不減反增；美國護理學院協會(American Association of Colleges of Nursing)統計，2020年全國申請大學、研究所和博士班的護理系學生比一年前增加5.6%，超過25萬人。

康乃狄克大學(University of Connecticut)一名二年級學生布瑞安娜‧蒙特(Brianna Monte)透露，自去年她84歲又患有癌症的奶奶染上新冠肺炎後，親眼見證護理人員的辛勞，讓她決定從教育系轉念護理系；她說：「每照顧一位新的病人，他們就必須更換防護裝備，瘋狂忙碌地工作只希望每位患者都能得到應有的照護；因此我決定加入前線，和他們一起努力。」

雖然2021年至2022年的護理系申請人數統計要到明年1月才會公布，但校方註冊單位表示，學生的申請意願仍持續增加；密西根大學(University of Michigan)護理學院指出，今年秋季學期竟有1800名新生申請只有150個名額的護理系，比起2019年的1200人，成長相當驚人。

約翰霍普金斯大學(JHU)巴爾的摩護理學院執行副院長瑪莉‧諾蘭(Marie Nolan)表示，今年的申請量可說是有史以來最多，甚至在新冠疫苗釋出前就已經有很多人遞交申請資料，凸顯疫情並未使學生退卻。

此外，疫情也讓學生們獲得寶貴的實戰經驗，包括進行新冠病毒篩檢、協助追查接觸史名單、或是至各大社區疫苗接種站工作，諾蘭說：「我們都會告訴學生，在他們的職業生涯中不可能再有像這樣的機會。」

護理學系註冊率提升也將緩解疫情爆發前就存在人力短缺的現象，不過這卻造成另一個問題，那就是許多經驗豐富、過去負責訓練學生的護理人員都已離職，導致許多護理系上的學習計畫發展受限。

校方透露他們希望政府能為這些訓練人員提供一些金錢鼓勵的機制，如減稅優惠等；天主教醫療機構Mercy Health首席護理官貝蒂‧羅奇歐(Betty Jo Rocchio)也建議，應讓訓練和招募機制更有彈性，以全國認證的護理執照取代各州不同的標準。

加州佛雷斯諾護理專校一年級的學生艾瑪說，她認為疫情是學習的機會。疫期之間申請就讀...
加州佛雷斯諾護理專校一年級的學生艾瑪說，她認為疫情是學習的機會。疫期之間申請就讀護理學校的大學生不減反增。（美聯社）

疫情 工作 疫苗

上一則

新冠病毒是人為？ 寮北蝙蝠研究：病毒可在室外演變

下一則

擁抱LGBTQ 蝙蝠俠羅賓出櫃 超人之子也談男男戀

延伸閱讀

疫情下負荷重 申請護校學生不減反增 超過25萬人

疫情下負荷重 申請護校學生不減反增 超過25萬人
世衛：疫情蔓延 全球罹患肺結核激增

世衛：疫情蔓延 全球罹患肺結核激增
全民保險 10/15聯邦醫療保險線上講座

全民保險 10/15聯邦醫療保險線上講座
優越健保為民眾提供醫保福利服務

優越健保為民眾提供醫保福利服務

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆