疫情下讀護理更踴躍 全美申請者增25萬人

加州佛雷斯諾護理專校一年級的學生艾瑪說，她認為疫情是學習的機會。疫期之間申請就讀護理學校的大學生不減反增。（美聯社）

受到新冠疫情 影響，各大醫院所都面臨人力枯竭的窘況，許多護理人員因為工作 壓力負擔過重提前退休或離職，然而，申請就讀護理學校的大學生卻不減反增；美國護理學院協會(American Association of Colleges of Nursing)統計，2020年全國申請大學、研究所和博士班的護理系學生比一年前增加5.6%，超過25萬人。

康乃狄克大學(University of Connecticut)一名二年級學生布瑞安娜‧蒙特(Brianna Monte)透露，自去年她84歲又患有癌症的奶奶染上新冠肺炎後，親眼見證護理人員的辛勞，讓她決定從教育系轉念護理系；她說：「每照顧一位新的病人，他們就必須更換防護裝備，瘋狂忙碌地工作只希望每位患者都能得到應有的照護；因此我決定加入前線，和他們一起努力。」

雖然2021年至2022年的護理系申請人數統計要到明年1月才會公布，但校方註冊單位表示，學生的申請意願仍持續增加；密西根大學(University of Michigan)護理學院指出，今年秋季學期竟有1800名新生申請只有150個名額的護理系，比起2019年的1200人，成長相當驚人。

約翰霍普金斯大學(JHU)巴爾的摩護理學院執行副院長瑪莉‧諾蘭(Marie Nolan)表示，今年的申請量可說是有史以來最多，甚至在新冠疫苗 釋出前就已經有很多人遞交申請資料，凸顯疫情並未使學生退卻。

此外，疫情也讓學生們獲得寶貴的實戰經驗，包括進行新冠病毒篩檢、協助追查接觸史名單、或是至各大社區疫苗接種站工作，諾蘭說：「我們都會告訴學生，在他們的職業生涯中不可能再有像這樣的機會。」

護理學系註冊率提升也將緩解疫情爆發前就存在人力短缺的現象，不過這卻造成另一個問題，那就是許多經驗豐富、過去負責訓練學生的護理人員都已離職，導致許多護理系上的學習計畫發展受限。

校方透露他們希望政府能為這些訓練人員提供一些金錢鼓勵的機制，如減稅優惠等；天主教醫療機構Mercy Health首席護理官貝蒂‧羅奇歐(Betty Jo Rocchio)也建議，應讓訓練和招募機制更有彈性，以全國認證的護理執照取代各州不同的標準。