拜登怎救滿意度？ 民調專家：只有一招可施

民主黨民調專家說，唯有國會通過基建等法案，才能拉回民眾對拜登的施政滿意度。（歐新社）

執政之初的「蜜月期」結束後，拜登 總統近來在多項民調 中支持度出現下跌，包括非洲裔、西語裔基本盤與婦女票明顯流失；民主黨 民調專家霍威特(Jeff Horwitt)接受國家廣播公司(NBC)專訪時說，如今拜登想要拉抬施政滿意度只有一招，就是讓推動革新基礎建設、擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)、全國免費學前班及投資乾淨能源等計畫的法案在國會過關。

拜登提出履行競選承諾的法案，過去幾個月陷入漫長且複雜的立法難產；根據民調網站FiveThirtyEight追蹤統計，拜登施政滿意度從今年6月底開始一路走低，平均從52.7%降到8月底的44.5%。

霍威特說，唯有國會通過拜登提出法案，才能讓拜登民調支持度能有起色。

他指出：「選民期望的是選舉承諾能夠兌現。」他表示，選民對於枯燥繁瑣的立法過程沒興趣，民眾只想知道托兒問題能不能獲得解決，是否有辦法維持生活溫飽。

霍威特分析，立法程序中原本協商過程就非常複雜，「但多次開會結果卻談不攏，會讓民眾對總統及總統的施政表現，留下不好的印象」。

他表示，拜登競選期間開出的選舉支票，到目前為止完成立法的項目並不多，「對於民主黨來說，好消息是還有時間可以努力，但總是要端出某些成果才行」。

共和黨民調專家麥克英特夫(Bill McInturff)則說，拜登現在如同卡在一連串挫敗及負面新聞報導的「負面循環」(negative loop)當中，包括阿富汗撤軍、民主黨對於拜登內政政策發生內鬥等。

麥克英特夫表示：「我們開始看到某些民主黨核心支持者已經動搖。」他說，這些民主黨人選擇投票給拜登，不只是因為拜登與川普不一樣而已，「他們期盼的是非常重大的政策改變」。

麥克英特夫說，拜登基礎建設法案與社會安全網法案若能在國會通過，對於搶救基本盤而言將有極大助益，接下來才能進入「正面循環」(positive loop)：民主黨得以化解內鬥，落實某些政策，獲得施政成果。

他指出，這兩項法案的經費規模都相當龐大，有著許多項目是民主黨核心支持者希望落實的。