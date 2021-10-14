CNN民調：73%不滿意國會 參眾兩院支持率跌27%

CNN民調顯示，國會的支持率下滑至27%，73%的民眾對國會表示不滿。（路透）

有線電視新聞網(CNN)12日公布最新民調 顯示，支持與反對拜登 總統施政的民意呈現拉鋸戰，約49%的民眾不滿意其現在的施政，比CNN9月進行的民調下跌2%；加上13日CNN和SSRS研究公司公布的調查顯示，國會的支持率下滑至27%，73%的民眾對國會表示不滿，可發現民眾對於拜登總統與國會的施政表現均雙雙下滑。

針對總統的支持度調查數據指出，基礎建設計畫預算案不只是使整體民意呈現兩極化的因素，民主黨 內部對此議題也有截然不同的看法；整體而言，全國民眾不分政治立場約有51%認為拜登總統自上任以來團結全國，同時卻有49%的民眾認為拜登的施政實際上在分裂全國團結，兩種看法所占人數不相上下。

在國會就政府開支、債務上限和兩項支出法案而爭吵不休之際，國會支持度自4月以來下降4個百分點；CNN和SSRS公司4月調查時，多數美國人仍對本州的民意代表感到滿意，55%的人認為他們理應競選連任，不贊成者占45%。

但對本州不同黨派的國會議員應否競選連任，民眾態度不同；46%的人支持多數民主黨的國會成員連任，37%的人是贊成多數共和黨國會成員連任。

國會最近數周在激烈辯論關乎到拜登政府議程的政府經費和提高債限的法案，上月底會兩院分別通過了避免政府關門的臨時開支法案，通過了放寬債限至12月，但國會的上述兩項法案只解決了近渴，兩黨的拉鋸戰勢將一直持續到12月。

國會兩院在就參院通過的兩黨基礎設施法案及3兆5000億元的綜合法案進行協調，但民主黨內產生的嚴重分歧，加大兩院協調的難度。

CNN和SSRS的調查還顯示，民眾對於「民主黨人控制國會是否對國家有利」的命題有明顯分歧，受訪者中36%的人同意、38%的人不同意，26%的人認為不好也不壞。