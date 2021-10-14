我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

曾批川普「白痴」現邀站台 共和黨人仍仰賴川普

編譯洪毅／綜合13日電
愛阿華州的聯邦參議員葛拉斯理（後）在一場造勢活動上，歡迎前總統川普（前）的站台；此事表明，川普依然牢牢地抓著共和黨及其支持者。（路透）
愛阿華州的聯邦參議員葛拉斯理（後）在一場造勢活動上，歡迎前總統川普（前）的站台；此事表明，川普依然牢牢地抓著共和黨及其支持者。（路透）

來自愛阿華州的聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)在9日一場造勢活動上，歡迎前總統川普的站台；國會山報(The Hill)報導，此事的意義非同小可，因為葛拉斯理在愛州基礎穩固，更數次直言不諱地批評川普，故如此情景表明，川普依然牢牢地抓著共和黨及其支持者。

該報導形容88歲的葛拉斯理在參議員生涯的40年間總是小心翼翼，不違背愛阿華州民風珍視家庭，辛勤工作的價值觀；曾任18年參議員、並頻繁與葛拉斯理共事的克雷格(Judd Gregg)也說，葛拉斯理作風強悍，獨來獨往。

葛拉斯理也數次直言批評川普，例如川普拒絕接受去年選舉結果，甚至要選舉人團及副總統潘斯推翻該結果時，說他「領導能力不足」、「言詞極端、激進且不負責任」；更早之前，川普錯誤宣稱風力發電會致癌的時候，葛拉斯理的回應是「白痴」。

這也是克雷格會如此震驚的原因，克雷格說，葛拉斯理照理說「根本就不需要川普」；共和黨策士葛蘭特(Gary Grant)也認為，就是因為葛拉斯理地存在，才讓愛阿華州民眾忽視川普的缺點而擁抱共和黨。

不過結識葛拉斯理長達50年的前聯邦眾議員里奇(Jim Leach)表示，葛拉斯理在政治上總是能夠「順應時勢」，畢竟他現在還要「競選公職」。

雖然外界普遍認為，要挑戰葛拉斯理成功依然是個難以想像的挑戰；不過愛阿華州州參議員卡林(Jim Carlin)已決定在初選上挑戰葛拉斯理，因為葛拉斯理拒絕支持調查川普聲稱，但並未得到任何檢調及司法機構支持的選舉舞弊指控。

同樣結識葛拉斯理近50年的共和黨策士韋伯(Vin Weber)表示，葛拉斯理總是能夠「看共和黨內的風向」，故歡迎川普站台的舉措表明，川普依然牢牢掌握共和黨，「不管你喜不喜歡，這就是現實」。

至於克雷格的看法則更加直接，表示川普已將共和黨轉變為「邪教」，而他自己就是「教主」；「當他站在台上的時候，其他所有人都得消失，因為現在黨內有夠多的蠢人正在盲目地追隨他。」

愛阿華州的聯邦參議員葛拉斯理（前）在一場造勢活動上，歡迎前總統川普（後）的站台；...
愛阿華州的聯邦參議員葛拉斯理（前）在一場造勢活動上，歡迎前總統川普（後）的站台；此事表明，川普依然牢牢地抓著共和黨及其支持者。（路透）

川普 共和黨 愛阿華州

上一則

30國相挺 美擬反擊中俄網路勒索

下一則

拜登怎救滿意度？ 民調專家：只有一招可施

延伸閱讀

川普對共和黨影響多大？ 愛州議員罵他「白痴」又邀站台

川普對共和黨影響多大？ 愛州議員罵他「白痴」又邀站台
就職9個月民調 拜登43% 遠低於歐巴馬53%

就職9個月民調 拜登43% 遠低於歐巴馬53%
華府川普國際飯店 傳3.7億元出售 「川普」名稱不保

華府川普國際飯店 傳3.7億元出售 「川普」名稱不保
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光