能源價格飆 美今冬「取暖費用」恐漲54%

一名餐廳工作人員正在點燃戶外用餐區的暖氣，能源價格飆漲，今冬暖氣費恐漲54%。（Getty Images）

受到通貨膨脹影響能源價格再度飆升，聯邦政府13日坦承，今年冬天與去年相比，許多家庭恐得面臨高額的暖氣費，上漲幅度將高達54%；不過根據路透報導，白宮 已和天然氣 及石油 業者接洽，要求降低能源價格。

近來原油價格已飆漲到一桶81.5元，為七年以來最高價；而原油價格也是自2014年10月以來，首度突破一桶80元；拜登政府隨後也派出代表與業者會談，希望能抑制漲價的趨勢。

然而，在13日的白宮簡報會議上，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示對這些會談內容一無所知；大型能源業者如雪夫龍(Chevron)和英國石油公司(BP)也都對此消息不予置評。

目前全美將近一半以上的家庭使用天然氣作為暖氣燃料，當局估算他們今年冬天的暖氣費平均為746元，比去年增加三成；中西部地區影響尤為嚴重，暖氣費預估將上漲49%；對天然氣使用戶來說，這將成為2009年以來最昂貴的冬天。

國內暖氣能源占比第二高的為電力，約占41%的家庭用戶，上漲幅度較為緩和，僅6%；燃料油漲幅也相當可觀，高達43%；但上漲最多的莫過於液態瓦斯，占國內5%的使用者。

此外，氣象專家也預估今年冬天將比去年更冷；但若實際的氣溫比預測來得更低，暖氣費上漲的幅度勢必會比預測來得更高，導致更多家庭難以負荷。

聯邦政府於13日稍早公布的一項報告指出，今年9月的消費者物價比去年同期上漲5.4%，已趨近於2008年以來最嚴重的通貨膨脹率；隨著經濟復甦和供應鏈價格混亂的現象，進而推升汽車和生活用品等民生物價。