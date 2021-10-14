我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

能源價格飆 美今冬「取暖費用」恐漲54%

編譯林梅婕／綜合13日電
一名餐廳工作人員正在點燃戶外用餐區的暖氣，能源價格飆漲，今冬暖氣費恐漲54%。（Getty Images）
一名餐廳工作人員正在點燃戶外用餐區的暖氣，能源價格飆漲，今冬暖氣費恐漲54%。（Getty Images）

受到通貨膨脹影響能源價格再度飆升，聯邦政府13日坦承，今年冬天與去年相比，許多家庭恐得面臨高額的暖氣費，上漲幅度將高達54%；不過根據路透報導，白宮已和天然氣石油業者接洽，要求降低能源價格。

近來原油價格已飆漲到一桶81.5元，為七年以來最高價；而原油價格也是自2014年10月以來，首度突破一桶80元；拜登政府隨後也派出代表與業者會談，希望能抑制漲價的趨勢。

然而，在13日的白宮簡報會議上，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示對這些會談內容一無所知；大型能源業者如雪夫龍(Chevron)和英國石油公司(BP)也都對此消息不予置評。

目前全美將近一半以上的家庭使用天然氣作為暖氣燃料，當局估算他們今年冬天的暖氣費平均為746元，比去年增加三成；中西部地區影響尤為嚴重，暖氣費預估將上漲49%；對天然氣使用戶來說，這將成為2009年以來最昂貴的冬天。

國內暖氣能源占比第二高的為電力，約占41%的家庭用戶，上漲幅度較為緩和，僅6%；燃料油漲幅也相當可觀，高達43%；但上漲最多的莫過於液態瓦斯，占國內5%的使用者。

此外，氣象專家也預估今年冬天將比去年更冷；但若實際的氣溫比預測來得更低，暖氣費上漲的幅度勢必會比預測來得更高，導致更多家庭難以負荷。

聯邦政府於13日稍早公布的一項報告指出，今年9月的消費者物價比去年同期上漲5.4%，已趨近於2008年以來最嚴重的通貨膨脹率；隨著經濟復甦和供應鏈價格混亂的現象，進而推升汽車和生活用品等民生物價。

白宮 天然氣 石油

上一則

疫情下2021稅收首破4兆元 年增幅18% 44年來首見

下一則

遊太空花多少？藍源保密 乘客是太空人？FAA保留

延伸閱讀

拜登放寬加墨邊界 11月起打完2劑疫苗者 可陸路入境

拜登放寬加墨邊界 11月起打完2劑疫苗者 可陸路入境
700萬移民有望獲「居留權」參院民主黨提議動用假釋

700萬移民有望獲「居留權」參院民主黨提議動用假釋
拜登總統要求洛杉磯港24／7全天候運轉 紓解積壓貨輪

拜登總統要求洛杉磯港24／7全天候運轉 紓解積壓貨輪
民主黨民調專家：拜登欲搶救施政滿意度只有一招可施

民主黨民調專家：拜登欲搶救施政滿意度只有一招可施

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光