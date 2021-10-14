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7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

記者顏伶如／綜合報導
領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%。(美聯社)
領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%。(美聯社)

社會安全局(Social Security Administration，SSA)13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾與領取社會安全補助金(Supplemental Security Income，SSI)的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。

過去10年前，社安金調增幅度平均約為1.7%；華爾街日報指出，這波社安金調整反映美國發生新冠疫情以來的通貨膨脹。

社安局指出，明年的生活費用調整(cost-of-living adjustment, COLA)將為5.9%；換算起來，退休人士明年起每月收到社安金支票平均將增加92元，也就是從目前的平均1565元提高到1657元。

但華盛頓郵報報導，專家指出，數以百萬計的老年人實際領到的社安金，可能比預期中的數字為少，因為聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的B部份(Part B)看診保險保費(premiums)是直接從社安金支票扣除，並以老年人收入做為計算標準。

根據社安局資料，5.9%的生活費用調整是1982年以來的最大幅度；生活費用調整的計算，是根據勞工部推估藍領勞工面臨通貨膨脹的生活開銷為標準；社安金曾在1982年調增7.4%，今年以來，美國經濟歷經新冠疫情打擊後逐漸復甦，各種物價卻一路走高。

勞工部13日指出，更廣義的通貨膨脹指標消費者物價指數(consumer-price index，CPI)，今年9月比去年同期增加了5.4%，是2008年以來的最大幅度年增率。

社安局指出，繳交社會安全稅( Social Security tax )的計稅收入上限，將從今年的14萬2800元，在2022年調整為14萬7000元，提整幅度為2.9%；這項調整是社會安全局根據年度薪資改變推算而出。

華爾街日報指出，其他數據顯示，美國勞工工資成長其實趕不上通膨速度；根據勞工部統計，在私人企業服務的時薪制勞工，今年9月平均工資較一年前同期增加約4.6%。

金融投資機構「資本集團」(Capital Group)退休經濟學家娜歐蜜‧芬克(Naomi Fink)指出，數十年來幅度最大的社安金調整，會不會讓老年人及其他領取社安金的民眾因此覺得更有錢，取決於通貨膨脹到了明年是否趨緩。

她表示，如果物價上漲很快就結束，反應供應短缺只是暫時性的，到了2022年之後物價逐漸恢復平緩，這波生活費用調整就讓社安金領取民眾因此受益，領取社安金的民眾也可能帶動消費。

芬克分析，倘若明年物價上漲仍與現在一樣，甚至更加嚴重，「那麼狀況則將截然不同。」

美國中老年人協會(AARP)根據人口普查局(Census Bureau)數據推算，美國約有一半65歲以上民眾，2019年社安金收入占所有收入約50%；65歲以上民眾中，2019年社安金收入占所有收入約90%者，約有25%。

社安金 勞工部 美國

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