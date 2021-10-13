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缺工嚴重 聖誕加薪也難招人 網購可能等更久

編譯陳韻涵／綜合12日電
受到疫情影響，即使經濟重啟，目前是極度缺乏幫手，各地都在招工。圖為在佛州邁阿密一處購物中心正在招人。(美聯社)
受到疫情影響，即使經濟重啟，目前是極度缺乏幫手，各地都在招工。圖為在佛州邁阿密一處購物中心正在招人。(美聯社)

雇主的聖誕節願望就是能有多點員工來幫忙，但今年雇主的願望可能不會實現，連帶影響消費者的購物心情。

企業往往在年終假期與購物季雇用數千名季節員工，因應龐大的消費需求，今年卻碰上數十年來最緊縮的勞力市場，恐難聘足人力；對消費者而言，可能會影響購物興致，實體商店的商品補貨速度可能不夠快，網購訂單可能要等比平常更久才收到貨。

即便是在購物季之前，雇主發現就算把時薪提高至15元，也很難招到人；部分雇主祭出四位數的簽約獎金，或承諾幫員工支付學費等，也難以找到充足的員工，購物季很可能要仰賴既有員工加班；這樣一來，不僅會讓企業付出高昂成本，也會讓員工筋疲力盡。

優比速(UPS)快遞負責人資業務24年的全球資源與招募主管雷佛瑞(Matt Lavery)說：「我從沒見過這樣的(勞力)市場，通常我們談論的是人們擺脫失業福利，會有很多待雇人員，但現在情況不同。」

每周300元的聯邦補助、零工津貼等額外失業補助在9月初到期，影響約700萬人，但目前並未促成人力大舉回歸勞力市場。

為快速找到可用人力，優比速嘗試半小時內招人的新策略，且取消現場面試，直接在網路上完成招聘程序；UPS表示，一旦時間拉長，求職者就有時間去其他地方投履歷。

勞工不足可能增加企業成本，聯邦快遞(FedEx)表示，6月到8月支付4億5000萬元的人力成本，包括薪資調漲、加班費等開支。 

聯邦快遞在俄勒岡州波特蘭的轉運樞紐目前勞工只占所需人力的65%，只好把25%的貨件運往更遠的地方處理。

聯邦快遞營運長蘇布拉瑪尼亞(Raj Subramaniam)9月告訴投資人，每天至少有60萬件貨物被轉送到人力足夠的遠處處理。

聯邦快遞表示，今年節慶期間需要9萬名員工，比去年多出2萬人。

不只聯邦快遞，亞馬遜、優比速和沃爾瑪(Walmart)今年底的人力需求也比去年還多，分別要招聘至少10萬人。

勞工 聖誕節 波特

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