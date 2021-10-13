別毀了聖誕節 10個足球場大倉庫貨物塞車 玩具商趕出貨

數十艘貨櫃輪在加州外海，等候靠港卸貨。連月積壓貨品，造成連鎖衝擊，商店無貨可售。(路透)

MGA副總裁：面臨40年最大難題

現年62歲的MGA Entertainment公司副總裁兼物流主管貝克(John Baker)，正面臨他在這家全球最大玩具製造商工作40年來最複雜的難題：全球供應鏈 大塞車可能毀掉今年的聖誕節 ，他必須與時間賽跑，爭取在聖誕節前將LOL驚喜娃娃等各式各樣熱門玩具送到各店家。

貝克好幾周前即接獲警告，中國工廠的存儲空間即將用盡，如果不能儘快將玩具運出深圳，他們就會停止生產；他的老闆、MGA創辦人兼執行長拉瑞安(Issac Larian)幾乎每天都提醒他：「聖誕節是12月25日。」

像比賽最後10秒還落後5分

「我覺得我的球隊在比賽剩下最後10秒還落後5分。」貝克說：「我們快沒時間了。」

新玩具通常6月從工廠出口到世界各地的貨船和商店，那時就有成千上萬MGA玩具和零件堆積在深圳周邊工廠和租用倉庫，需要1400個40呎貨櫃以及貨船空間；但貝克今年對貨櫃和運輸，完全沒有把握。

貝克面臨的供應鏈問題正在測試其他全美各大品牌，從耐吉運動鞋製造商到福特卡車到惠而浦洗衣機；沃爾瑪公司執行長董明倫(Doug McMillon)上月表示，「這是我記憶中最戲劇化的一次。」

好市多(Costco Wholesale)財務長格蘭堤(Richard Galanti)最近向投資人說明今年假期的挑戰清單包括運費成本、產品延誤和短缺；他嘲諷地說：「現在的情況很好玩。」

MGA玩具製造商年銷售額超過20億元，玩具聖誕季節開始得很早，一般大約提前18個月；正常情況下，零售商買家會在9月左右開始參觀MGA、美泰公司(Mattel)和其他玩具公司的加州 陳列室；但這一季時間極為緊迫，約一半零售玩具銷量在聖誕節前幾周才到，到貨太晚的玩具要等假期過後大折扣期間才會賣出。

貝克說：「很少有公司因為庫存不足而倒閉，但很多公司因為庫存過多而倒閉。」

然而，從中國運出貨物，還只是問題的一半，南加州港口壅塞是下一個障礙；在洛杉磯和長灘港口等待卸貨的海上船隻，從8月下旬的40艘增加到9月中旬的70多艘。

數以千計貨櫃堆碼頭

這兩個港口處理了全美大約四分之一進口貨物，是疫情下的關鍵瓶頸；數以千計裝滿貨物的貨櫃堆在港口碼頭。

船東說，卡車司機和碼頭工人短缺是造成積壓的原因；卡車司機說，必須等待更長時間才能輪到從港口運送貨櫃；鐵路運營商則抱怨，列車裝載時間過長。

由於卡車運輸嚴重短缺，MGA加州Hesperia十個足球場那麼大的倉庫裡的玩具，運向各零售商的速度也被大幅拖延。

「我們倉庫目前的容量已達180%。」貝克說，他正在尋找更多存儲空間。

倉儲到運費成本暴增

從倉庫空間到更高的運費，都在增加額外成本；MGA必須通知客戶價格會調漲，原本售價10元的玩偶會改賣12元；LOL驚喜娃娃系列較大型的娃娃，將從29元漲至35元。

重重壓力下，62歲的貝克說：「我覺得我92歲了。」