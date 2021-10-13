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中國到歐洲「完美風暴」侵襲 聖誕節百物缺貨恐齊漲

編譯洪毅／綜合12日電
從疫情引發的連串因素，變成完美風暴，對今年年底佳節購物將成為「百貨齊漲」。圖為去年12月在紐約市戴上口罩的聖誕老人。(路透)
從疫情引發的連串因素，變成完美風暴，對今年年底佳節購物將成為「百貨齊漲」。圖為去年12月在紐約市戴上口罩的聖誕老人。(路透)

從10月開始，將有萬聖節、感恩節、黑色星期五、聖誕節等一系列節日購物季活動；但國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，從中國東南亞到歐洲，現在都面臨「完美風暴」侵襲，從玩具到汽車再到食品，恐怕屆時將出現「百物齊漲或缺貨」的窘境。

今年全球供應鏈本已受到擾亂，從貨櫃短缺、晶片缺貨，到中國、歐洲多地洪水，新冠疫情輪番爆發，現在疫情輪到生產重鎮東南亞，而在同時間，中國又面臨缺電危機，甚至在亞洲之外，歐洲的工廠也因缺天然氣而影響生產。

由於貨品短缺，許多大型商店如「目標」大賣場都已經開始限量購物。圖為紐約布魯克林區...
由於貨品短缺，許多大型商店如「目標」大賣場都已經開始限量購物。圖為紐約布魯克林區的目標店。(路透)

食品╱肥料、汽水、啤酒

物流行業協會(Sourcing Industry Group)主席唐恩．迪烏拉(Dawn Tiura)表示，歐洲的能源危機將影響到當地肥料生產，進而影響糧食生產；諮詢商科爾尼(Kearney)合夥人洪恩(Per Hong)表示，肥料產能停頓，將影響到工業用二氧化碳生產，二氧化碳用於碳酸飲料、啤酒及包裝食品保鮮，乾冰則用於低溫運送。

工業╱玩具、紡織、衣鞋

由於中國缺煤、影響正常發電，導致產線不時停擺，以及東南亞疫情導致停工，將影響幾乎所有工業生產，例如玩具、紡織，以及原料來自金屬、化工、水泥等產品，因為這些原料的生產特別高耗能；甚至連蘋果在中國的iPhone供應鏈，都有受到缺電影響而停工。

圖為9月在科羅拉多州的好市多大賣場商品，馬上就要缺貨了。(美聯社)
圖為9月在科羅拉多州的好市多大賣場商品，馬上就要缺貨了。(美聯社)

人造聖誕樹製造商National Tree Company執行長巴特勒(Chris Butler)甚至建議，最好在感恩節前就提早購買聖誕樹及其飾品，避免屆時漲價傷荷包，甚至有錢還買不到。

由於新冠疫情及招工困難，馬來西亞、泰國、越南都面臨產線受阻，這讓鞋類及衣物首當其衝，因為耐吉(Nike)43%產品、Under Armour40%產品和露露檸檬(Lululemon)33%產品都在越南生產；此外，越南也是咖啡及玩具的生產重鎮。

馬來西亞則是汽車及車用晶片生產重鎮，產線擾亂不但影響自家，車用晶片問題還會連帶衝擊中國的汽車生產。

能源╱天然氣 供給吃緊

能源缺貨問題不但影響工業生產，雪上加霜的是冬天已經逼近；供應鏈諮詢公司Everstream Analytics的詹娜‧桑特羅(Jena Santoro)表示，冬天對本已供給吃緊的天然氣等能源需求增加，只會讓百物漲價或缺貨的情勢更加惡化。

數十艘貨櫃輪在加州外海，等候靠港卸貨。連月積壓貨品，造成連鎖衝擊，商店無貨可售。...
數十艘貨櫃輪在加州外海，等候靠港卸貨。連月積壓貨品，造成連鎖衝擊，商店無貨可售。(路透)

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