「需打補強針 代表無效」拒接種者更懷疑疫苗效果

根據凱瑟家庭基金會調查，先前對疫苗採觀望態度的民眾，比率已從12月的39%，下降到現在僅剩7%。（美聯社）

輝瑞藥廠的新冠疫苗 補強針獲得聯邦食品暨藥物管理局緊急使用授權，反倒使推廣疫苗接種的工作變得更加困難；根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)9月的調查，多達71%未接種的民眾認為，需要補強針就代表接種疫苗沒有效。

疫情發展到現階段，幾乎所有符合資格但未接種的民眾心意已決，隨著補強針獲得使用授權，現在更難鼓勵他們接種疫苗；在路易斯安納州富蘭克林(Franklin)郊區，雖然詢問補強針的電話湧入當地衛生中心，但當地卻僅有39%民眾完成兩劑接種。

衛生中心主任威爾茲(Gary Wiltz)說：「我沒辦法跟你說我勸過多少人打疫苗，我的行醫生涯中，從沒遇過這種事。我不知道還能怎麼做，有些人就是無法說服。」

過去幾個月，許多原本不願打疫苗的民眾因強制令以及擔心傳染力超強的Delta變種病毒，已經有數百萬人決定接種疫苗；儘管如此，全美仍有數以百萬計的民眾不在強制範圍內，專家擔心，全美接種疫苗的人口，恐怕已達到上限。

不過要達到群體免疫對抗Delta以及未來的變種毒株，仍有不小差距。全美目前完整接種人口約56%，若未來開放12歲以下孩童接種，比例預期將提升。

阿拉巴馬州 傑克森(Jackson)的醫師佛爾(Steven Furr)說：「我們已經碰到天花板了；想接種人的都接種了。」

根據凱瑟家庭基金會調查，表明「絕對不會接種」的民眾比率，過去幾個月始終維持在12%至15%之間。近幾個月決定接種的，是先前對疫苗採觀望態度的民眾，比率已從12月的39%，下降到現在僅剩7%；另有4%民眾表示，等公司和學校公布強制令才願意接種。

現在仍不願接種的俄亥俄州 居民波(Christopher Poe)表示，需要補強針，加深他對疫苗的懷疑；他說：「才過沒多久就需要補強針了，代表他們一開始根本不了解疫苗，未來搞不好還會有其他問題。」