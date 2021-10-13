強制5.6萬員工打疫苗後 西南航空：不應強制

西南航空要求5.6萬名員工須完成接種否則革職，其執行長表示此為配合政府的命令。（路透）

西南航空執行長凱利(Gary Kelly)12日接受CNBC財經新聞網訪問時表示，他認為私人企業不應強制自己的員工接種疫苗 ，但由於聯邦政府 規定所有聯邦政府公務員，及聯邦政府的合約承包商都必須實施強制接種令，且12月8日前應接種完畢，因此該公司不得不為之。

凱利指出，西南航空本來就有激勵政策，鼓勵員工主動接種疫苗，但他不認同強制性措施，只是為了配合拜登 總統的行政命令，而要求員工必須接種；但凱利同時也表示，要大家接種的目的是為了保護員工及顧客的健康，不是以開除員工或掌控員工為目的。

凱利說：「要求員工接種的目的，顯然不是為了把人開除，而是為了保護全體員工及搭機旅客的健康；不過當然，如果員工因本身宗教信仰或健康狀況不適合接種疫苗，仍可以向公司申請豁免。」

全美幾乎所有主要的航空公司都畫入「聯邦承包商」的範疇，因此大型航空公司都在拜登總統簽發的行政命令適用範圍之內；除了西南航空上周宣布旗下5萬6000名員工須在12月8日前完成接種，否則一律革職外，美國航空、阿拉斯加航空及捷藍航空等也宣布類似政策。

不過，也有些航空公司搶在聯邦政府下令強制接種以前，就已下令員工施打；如聯合航空與夏威夷航空就要求所有員工必須接種；截至9月底，聯合航空已有96%的員工繳交接種證明。

其他如達美航空除獎勵接種員工外，並宣布自11月1日起所有未接種的員工每月薪資將多扣繳200元作為醫療保險金。