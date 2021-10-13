莫德納、嬌生補強針何時打？最快下周決定

密西根一名婦女正接受接種疫苗，FDA即將討論是否放行莫德納和嬌生兩種疫苗的補強針。（路透）

輝瑞新冠疫苗 開放特定群體第三劑「補強針」接種後，外界關注聯邦食品暨藥物管理局(FDA )對莫德納 、嬌生疫苗的決定；FDA獨立諮詢委員會將在14日起開會討論，最快下周會做出放行與否的結論。

聯邦疾病防治中心(CDC)的數字顯示，全國1億300萬人已完成疫苗接種，其中莫德納占6900萬人，嬌生占1500萬人；繼輝瑞後，FDA獨立諮詢委員會將在14日、15日召開會議，討論是否放行兩款疫苗補強針，以及建議接種的對象及時間，還會討論是否放行不同種類疫苗混合接種。

該委員會至少要一周後才會做出是否放行補強針的決定，如果放行，CDC的獨立諮詢委員會將在隔周召開會議，決定補強針的接種方式建議，儘管最終決定權仍在CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)。

FDA於12日發布的文件顯示，完成莫德納疫苗接種後，再打補強針有助增強免疫反應，嬌生9月的數據也顯示，接種後兩個月再打一針的重症保護力可達94%；但是補強針的最終決策，往往比這些數據複雜得多。

對於莫德納提交的數據，FDA表示，補強針放行與否取決於完成接種後，對新冠的保護力是否出現大幅下降，這方面的資訊尚不完全；此外，嬌生向FDA建議兩個月或六個月後再打第二劑，但目前仍未向外界發布六個月後的補強針數據。

FDA還關注莫德納補強針是否會造成更高的心肌炎或心包炎風險；目前莫德納疫苗對以年輕人為主的民眾有「風險很低但著實存在」的相關風險。

補強針的決定也很難是全然的科學問題，FDA指出，目前所有數據表明，三種美國批准的疫苗接種後都有防範重症的效果。

另外，瓦倫斯基在輝瑞補強針的最終決定也沒有參照CDC的意見，而是讓所有有被傳染風險的職業都適用補強針，而非CDC較嚴格的建議。