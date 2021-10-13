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收成重創… 收割機零件短缺 農民怕被偷 每晚巡穀倉

記者顏伶如／綜合報導
由於農作機件零件嚴重缺貨，造成收成受阻，超市物價即將上漲。(Getty Images)
由於農作機件零件嚴重缺貨，造成收成受阻，超市物價即將上漲。(Getty Images)

中西部心臟地帶現正受到製造業狀況頻傳牽累，半導體缺貨長達數月，已讓機械廠商頭疼不已，如今就連其他零件也遭到波及；供應鏈問題不但讓美國糧食供應面臨威脅，農夫如何收割農作物同樣出現困難。

穀物一路飆升 已創10年新高

由於美國及亞洲的農具製造重鎮紛紛因為疫情影響而停工，導致供應鏈因此中斷；同一時間美國主要港口則發生貨櫃大塞車問題；農具製造商由於人力短缺，如今就算想要抓緊機會大賺一筆，也是心有餘而力不足；此外，穀類作物價格近來一路飆升，已創下十年來新高點。

路透報導，鋼鐵、塑料、橡膠以及其他原物料，在疫情期間都缺貨；中國最近幾周因為停電，使得多家冶煉廠被迫減產，更讓農具製造商面臨更多嚴峻挑戰。

報導指出，伊利諾州農夫哈登(Dale Hadden)由於一直買不到收割機的備胎，只好提醒農廠工人，今秋收割時要特別小心，不要把收割機開到路肩，避免輪胎被金屬碎片劃破。

明春要用零件 現在就要下單

堪薩斯州的「新興農具器材行」(New Ag Supply)則呼籲顧客，明春播種時需要使用的零件，最好現在就下單訂購；愛阿華州農民霍洛布(Cordt Holub)自從如今當地農具商店已很難買到的拖拉機零件遭竊後，每天晚上都到穀倉檢查農具機械。

家族在愛阿華州白金漢(Buckingham)種植玉米與黃豆已有四代的霍洛布說，雖然小心翼翼使用著農具機械，「但該來的終究還是會來。」

機械故障沒零件 找焊工討救兵

報導指出，農民如今遇到機械故障時，只能盡量設法尋找替代解決方案，並向當地焊工、機械工人討救兵。

專門經營農具機械拍賣的Machinery Pete網站創辦人彼得森(Greg Peterson)說，農民在網路上購買拖拉機、收割機時，都會要求賣家提供輪胎的特寫照片，因為更換輪胎如今代價極高，而且備胎不易採購。

他表示，等到收成告一段落時，將會看到農民前往機械拍賣會，不是為了機械，而是想要零件。

路透報導，零件嚴重缺貨使得某些農民被迫重複使用舊零件，或者設法修理。

彼得森說，已有農民只為了取得零件，打算買第二台播種機或農藥噴霧機。

美國 疫情 愛阿華州

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