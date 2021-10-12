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AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏

記者顏伶如／綜合報導
美國防部前首席AI工程師稱，美國AI研發已嚴重落後中國。圖為華為全聯接年會。(路透)
美國防部前首席AI工程師稱，美國AI研發已嚴重落後中國。圖為華為全聯接年會。(路透)

曾任美國國防部第一位首席軟體官(Chief Software Officer)的柴蘭(Nicolas Chaillan)接受英國金融時報(Financial Times)專訪時指出，為了抗議軍方科技演進過於緩慢，在人工智慧(Artificial Intelligence，AI)領域上的競爭已經嚴重落後給中國，導致美國將面臨風險，他才決定今年9月辭官。

「在15年到20年內，我們沒有與中國抗衡競爭的機會。」柴蘭接受10日出刊的金融時報專訪時說，現在基本上大局已定，究竟是否需要戰爭的發生才能讓人看清事實，已不重要。

美國國防部前首席軟體官柴蘭說，美國在人工智慧領域，「15年到20年內，我們沒有與...
美國國防部前首席軟體官柴蘭說，美國在人工智慧領域，「15年到20年內，我們沒有與中國抗衡競爭的機會。」(取自US Air Force網站)

37歲的柴蘭在五角大廈首席軟體官職務任職三年，負責鞏固美國軍方網路安全；他也曾經擔任美國空軍第一位首席軟體官(Chief Software Officer)。

柴蘭表示，中國的人工智慧研發已經超越美國，接下來將以科技優勢稱霸全球；他並形容，美國某些政府部門目前的網路防衛系統，堪稱只有「幼稚園等級」。

柴蘭說，未來幾周計畫前往國會作證，說明中國對美國構成的網路威脅，也願意對國會議員提供機密簡報。

至於導致美國落後的原因為何，柴蘭則說，例如谷歌(Google)等美國企業，不願在人工智慧領域與政府合作是因素之一，另外還涉及人工智慧技術引發道德爭議。

他表示，相較之下，中國企業則必須與北京當局合作，而且可以在排除道德考量的情況下，對人工智慧領域研發砸下重金。

金融時報專訪刊登後，柴蘭10日在推特發文寫道，必須澄清受訪時從來不曾說過美國已經輸了。

他在推文寫道，如同報導內容所言，「如果我們沒有現在覺醒，我們在15年內根本不可能有贏過中國的機會。」

谷歌11日則對福斯新聞網(Fox News)發表聲明表示，目前有多項與美國政府合作的計畫正在進行中；谷歌在聲明中說，谷歌的立場是致力於持續與美國政府合作。

柴蘭是在今年9月初宣布辭去國防部首席軟體官，他在社群網站領英(LinkedIn)發表聲明寫道：「我比以往更加領悟到，從現在開始的20年，我們的孩子，包括在美國以及盟邦，將沒有機會在世界上跟中國競爭，因為中國的人口優勢將領先美國。」

柴蘭也承認美國的國防支出仍比中國高出三倍，但這些額外開支並無濟於事，因為美國採購成本如此之高，卻用在錯誤領域，而官僚制度和過度監管也使國防亟需的變革窒礙難行。

他在聲明中寫道：「當我們浪費時間在官僚制度的同時，敵人卻一直向前邁進。」

美國防部前首席AI工程師稱，美國AI研發已嚴重落後中國。圖為五角大廈。(美聯社)
美國防部前首席AI工程師稱，美國AI研發已嚴重落後中國。圖為五角大廈。(美聯社)

美國 中國 人工智慧

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