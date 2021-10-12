重要法案卡關 3議題考驗國會兩黨領袖

許多重要法案在國會卡關，民主黨參院領袖舒默與共和黨參院領袖麥康諾面臨考驗。(歐新社)

國會在年底通常都會遭遇重要法案卡關，但今年秋季，國會議員將為危及兩黨及其領袖的對抗而奮戰。

美聯社報導，少有人懷疑，國會12月會再延長政府舉債上限，但沒有人能肯定民主黨 將採取何種方式。

民主黨缺乏足以推動拜登 總統優先施政議程立法的票數，共和黨 則擔心民主黨可能改變「費力把事拖」(filibuster)規則；這種冗長辯論策略，可讓少數黨否決法案。

兩黨若盤算錯誤，可能導致災難性的違約、政府關門；部分國會議員已戰戰兢兢的為明年期中選舉準備議題，若兩黨領袖稍有不慎，都可能傷害所屬政黨。

美聯社列出兩黨在年底前將角力的主要議題：

舉債上限 還有得吵

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等11名共和黨參議員，上周協助民主黨力抗程序障礙，暫時避過國債違約危機。

但麥康諾不滿多數黨領袖舒默(Charles Schumer)的「幼稚行徑，讓國民有先入為主的負面認知」聲明，已向拜登表明，共和黨議員不會於12月初債限到期時再次伸援。

年底債務若違約，將影響全球經濟，點燃選民對國會議員的怒火。共和黨希望民主黨自行提高債限，指拜登數兆元的社福與環境法案難以負荷；民主黨則希望共和黨記得前政府留下的債務，其中7兆元記在前總統川普帳上。

民主黨參院領袖舒默。(Getty Images)

基建法案 恐將陪葬

民主黨進步派與中間派為拜登3.5兆元的社安網、氣候變遷與稅務法案爭論不休，議員吵得愈久，讓黨愈難囊括所有法案。

中間派的聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)與席納瑪(Kyrsten Sinema)百般阻撓，拜登已讓步削減環境、健康照護與教育預算，減少法案最終規模至2兆元。

面對共和黨全面反對及脆弱的國會多數地位，民主黨幾乎需要全體一致同意才能成功，否則拜登最重要的法案將胎死腹中，而1兆元的基建法案也會陪葬。

冗長辯論 很難避免

民主黨對削弱冗長辯論規定的討論抱持開放態度，這項程序讓共和黨得以要求大多數法案需要在勢均力敵的參院達到60票門檻才能通關。

曼欽與席納瑪已表態反對修改此規定，民主黨恐難成案。